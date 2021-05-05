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Haberler Yaşam Merkez Bankası toplantısı ile faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı!
Giriş Tarihi: 05.05.2021 14:57 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 14:58

toplantısı ile faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB için geri sayım başladı!

Mayıs ayında piyasalara yön verecek olan toplantısında çıkacak karar için nefesler tutuldu. Yurt içi piyasaları yakından ilgilendiren PPK toplantısının bu hafta gerçekleşeceği bildirilirken öte yandan AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu faizlerin değişmeyeceği öngörüyor. Tam bu noktada TCMB ile faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. ne zaman açıklanacak? için geri sayım başladı!

Merkez Bankası toplantısı ile faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı!

faiz kararı için gözler bu haftaki Para Politikası Kurulu Toplantısına çevrildi. Geçtiğimiz günlerde açıklanan enflasyon oranlarının ardından yurt içi piyasalar Merkez Bankası toplantısından çıkacak kararı beklemeye başladı. Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi de aynı dönemde yüzde 11.26'dan, yüzde 11.81'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9.55'ten, yüzde 9.99'a yükseldi. Beklentiler son kararla faizlerin değişmeyeceği düşünülürken ile faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB ne zaman açıklanır?

Merkez Bankası toplantısı ile faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı!

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hafta içi TCMB faiz kararı milyonların gündemindeki yerini aldı. toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faiz oranının sabit bırakılacağını tahmin edilirken bu haftaki PPK toplantısı merakla bekleniyor.

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında saat 14.00'te açıklanacak. TCMB faiz kararını 6 Mayıs Perşembe günü açıklayacak.

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Merkez Bankası toplantısı ile faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı!

Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faiz oranının sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın 6 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 27 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor. Nisan ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'de sabit bırakılmıştı.

Merkez Bankası toplantısı ile faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı!
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Merkez Bankası toplantısı ile faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı!
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