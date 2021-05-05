Merkez Bankası toplantısı ile faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı!

Mayıs ayında piyasalara yön verecek olan Merkez Bankası toplantısında çıkacak karar için nefesler tutuldu. Yurt içi piyasaları yakından ilgilendiren PPK toplantısının bu hafta gerçekleşeceği bildirilirken öte yandan AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu faizlerin değişmeyeceği öngörüyor. Tam bu noktada TCMB Merkez Bankası toplantısı ile faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı!