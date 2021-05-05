Merkez Bankası Toplantısı ne zaman? 2021 PPK Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası toplantısı sonrası çıkacak faiz kararı milyonların gündemine yer alacak. Merkez Bankası faiz kararı ne olur sorularına cevap arayan pek çok kişi, bu hafta içinde yapılacak olan toplantı sonrası kararlarına odaklandı. Buna göre; Merkez Bankası toplantısı faiz kararı, 6 Mayıs 2021 tarihinde saat 14.00'te açıklanacak.

MAYIS AYI MERKEZ BANKASI 2021 PPK TOPLANTISI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Merkez Bankası, kritik faiz kararı duyurusunu 6 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 14:00'da yapacak. Ekonomistlerin beklentisi Merkez Bankası'nın faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde birleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın 6 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 27 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.

Nisan ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'de sabit bırakılmıştı.