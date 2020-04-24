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Haberler Galeri Mersin, Aksaray imsakiye ile iftar vakti! 2020 Aksaray ve Mersin’de sahur ve iftar saati kaçta?

Mersin, ile iftar vakti! 2020 Aksaray ve Mersin’de sahur ve kaçta?

Mersin ve iftar vakti ve saatleri belli oldu mu? Mübarek Ramazan ayına girmemizle birlikte sahur ve heyecanı da başladı. Ramazan ayı boyunca tüm Müslümanlar sabah imsak saatinden akşam ezanı okunmasına kadar hiçbir şey yemeyecek ve içmeyecekler. Dolayısıyla bu belirli saatler de merak konusu oldu. Merak edilenler arasında Mersin ve Aksaray imsakiye ve iftar vakitleri de yer alıyor. Aksaray iftar vakti ve Mersin iftar vakti, 2020 imsakiyesinde güncellendi. Peki, 2020 imsakiyesi ile Aksaray'da ezan kaçta okunuyor, Mersin iftar ve sahur saati kaçta? Haberimizde, Aksaray sahur ve iftar saati ile Mersin-Aksaray imsakiyesi, akşam ezanı saati ve tüm illerin Ramazan imsakiyesine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.04.2020 19:21 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 19:21
Mersin, Aksaray imsakiye ile iftar vakti! 2020 Aksaray ve Mersin’de sahur ve iftar saati kaçta?

On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayının gelmesi ile birlikte ve sahur saatleri de vatandaşlar için merak konusu olmaya başladı. İlk günden itibaren sahurda oruç için niyet eden vatandaşlar oruç tutmaya başladılar. Oruç, imsak saati ve akşam ezanı saati arasında tutulur. Bu nedenle de ve Mersin illerimizde yaşayan insanlar 'Aksaray'da sahur ve iftar saati kaçta?', 'Mersin'de sahur ve iftar saati kaçta?', sorularının yanıtını araştırıyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi şehirlere göre iftar ve sahur saati ile ezan vakitleri haberimizde yer almaktadır.

AKSARAY VE MERSİN NAMAZ VAKİTLERİ: SAHUR VE İFTAR SAATİ KAÇTA?

Mersin, Aksaray imsakiye ile iftar vakti! 2020 Aksaray ve Mersin’de sahur ve iftar saati kaçta?

AKSARAY NAMAZ VAKİTLERİ: SAHUR VE İFTAR SAATİ KAÇTA?

İşte iftar saatleri namaz vakitleri...

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Mersin, Aksaray imsakiye ile iftar vakti! 2020 Aksaray ve Mersin’de sahur ve iftar saati kaçta?

MERSİN NAMAZ VAKİTLERİ: SAHUR VE İFTAR SAATİ KAÇTA?

İşte Mersin iftar saatleri namaz vakitleri...

Mersin, Aksaray imsakiye ile iftar vakti! 2020 Aksaray ve Mersin’de sahur ve iftar saati kaçta?

TÜRKİYE GENELİ İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içm

Mersin, Aksaray imsakiye ile iftar vakti! 2020 Aksaray ve Mersin’de sahur ve iftar saati kaçta?

Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Mersin, Aksaray imsakiye ile iftar vakti! 2020 Aksaray ve Mersin’de sahur ve iftar saati kaçta?

Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Mersin, Aksaray imsakiye ile iftar vakti! 2020 Aksaray ve Mersin’de sahur ve iftar saati kaçta?

ORUCU BİR AN EVVEL AÇMANIN ÖNEMİ

Ebû Atıyye dedi ki, ben ve Mesruk Âişe radıyallahu anhâ'nın yanına gittik. Mesruk ona:

- Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ashâbından iki kişi var. İkisi de hayırdan geri kalmıyorlar. Ancak bunlardan biri akşam namazını kılmakta ve oruç açmakta acele ediyor, diğeri ise hem akşam namazını hem de iftarı geciktiriyor, dedi. Bunun üzerine Âişe:

- Akşam namazını kılmakta ve oruç açmakta acele eden kimdir? diye sordu.

Mesruk da:

- (İbni Mes'ud'u kastederek) Abdullah'tır, cevabını verdi. Bunun üzerine Âişe:

- Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de öyle yapardı, dedi.

Müslim, Sıyâm 49-50. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Savm 21; Tirmizî, Savm 13; Nesâî, Sıyâm 23

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