Mersin, Aksaray imsakiye ile iftar vakti! 2020 Aksaray ve Mersin’de sahur ve iftar saati kaçta?

Mersin ve Aksaray iftar vakti ve imsakiye saatleri belli oldu mu? Mübarek Ramazan ayına girmemizle birlikte sahur ve iftar saati heyecanı da başladı. Ramazan ayı boyunca tüm Müslümanlar sabah imsak saatinden akşam ezanı okunmasına kadar hiçbir şey yemeyecek ve içmeyecekler. Dolayısıyla bu belirli saatler de merak konusu oldu. Merak edilenler arasında Mersin ve Aksaray imsakiye ve iftar vakitleri de yer alıyor. Aksaray iftar vakti ve Mersin iftar vakti, 2020 imsakiyesinde güncellendi. Peki, 2020 imsakiyesi ile Aksaray'da ezan kaçta okunuyor, Mersin iftar ve sahur saati kaçta? Haberimizde, Aksaray sahur ve iftar saati ile Mersin-Aksaray imsakiyesi, akşam ezanı saati ve tüm illerin Ramazan imsakiyesine ulaşabilirsiniz.