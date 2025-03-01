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Mersin İftar Vakti Saat Kaçta 2025? İmsakiye ile Mersin'de sahur vakti (imsak) ve iftar vakitleri saat kaçta?
Giriş Tarihi: 01.03.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025
15:26
Mersin İftar Vakti Saat Kaçta 2025? İmsakiye ile Mersin'de sahur vakti (imsak) ve iftar vakitleri saat kaçta?
Ramazan ayının bereketi Mersin'de de kendini hissettirirken, iftar saati ve sahur vakti konusundaki araştırmalar yoğunlaştı. Oruç tutacaklar, imsakiye saatlerine göre hazırlıklarını yaparak bu mübarek ayın maneviyatını en güzel şekilde yaşamayı hedefliyor. Sevdikleriyle iftar sofralarında bir araya gelmek isteyenler, iftar saatlerini dikkatle takip ediyor. 2025 Mersin iftar saat kaçta? İşte imsakiye bilgileri ve sahur vakti!