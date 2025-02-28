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Haberler Yaşam MERSİN İMSAKİYE 2025: Ramazan ayı Mersin iftar vakti ve sahur saat kaçta? Gün gün imsak vakitleri
Giriş Tarihi: 28.02.2025 19:58 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 19:58

MERSİN İMSAKİYE 2025: Ramazan ayı Mersin iftar vakti ve sahur saat kaçta? Gün gün imsak vakitleri

Ramazan ayının bereketi Mersin'de de kendini hissettirirken, iftar saati ve sahur vakti konusundaki araştırmalar yoğunlaştı. Oruç tutacaklar, imsakiye saatlerine göre hazırlıklarını yaparak bu mübarek ayın maneviyatını en güzel şekilde yaşamayı hedefliyor. Sevdikleriyle iftar sofralarında bir araya gelmek isteyenler, iftar saatlerini dikkatle takip ediyor. 2025 Mersin iftar saat kaçta? İşte imsakiye bilgileri ve sahur vakti!

MERSİN İMSAKİYE 2025: Ramazan ayı Mersin iftar vakti ve sahur saat kaçta? Gün gün imsak vakitleri

Mersin'de Ramazan heyecanı artarken, sahur vakti ve iftar saati araştırılmaya devam ediyor. Oruç ibadetini yerine getirecekler, imsakiye saatlerine göre hazırlık yapıyor. İşte 2025 Mersin imsakiye bilgileri

MERSİN İMSAKİYE 2025: Ramazan ayı Mersin iftar vakti ve sahur saat kaçta? Gün gün imsak vakitleri

MERSİN İMSAKİYE 2025: MERSİN İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden 81 il için 29 günlük imsakiye takvimini paylaştı. Mersin başta olmak üzere diğer tüm iller için iftar ve sahur saatleri belli oldu. 1 Mart Cumartesi gününe denk gelen Ramazan ayında iftar ve sahur saatleri şöyle;

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MERSİN İMSAKİYE 2025: Ramazan ayı Mersin iftar vakti ve sahur saat kaçta? Gün gün imsak vakitleri

Ramazan ayının ilk 5 günü için Mersin iftar ve sahur vakitleri:

Ramazan ayının 1. günü (1 Mart Cumartesi)
Mersin İftar Vakti: 18:26
Mersin Sahur (İmsak) Vakti: 05:42

Ramazan ayının 2. günü (2 Mart Pazar)
Mersin İftar Vakti: 18:27
Mersin Sahur (İmsak) Vakti: 05:41

Ramazan ayının 3. günü (3 Mart Pazartesi)
Mersin İftar Vakti: 18:28
Mersin Sahur (İmsak) Vakti: 05:39

Ramazan ayının 4. günü (4 Mart Salı)
Mersin İftar Vakti: 18:29
Mersin Sahur (İmsak) Vakti: 05:38

Ramazan ayının 5. günü (5 Mart Çarşamba)
Mersin İftar Vakti: 18:30
Mersin Sahur (İmsak) Vakti: 05:36

MERSİN İMSAKİYE 2025: Ramazan ayı Mersin iftar vakti ve sahur saat kaçta? Gün gün imsak vakitleri

MERSİN TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak. Türkiye genelinde camilerin dolup taşması beklenirken, imsakiye takvimine göre Mersin için ilk teravih vakti 19:55 olarak duyuruldu.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

28 Şubat 2025 Cuma

Yatsı Namazı: 19:55

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

1 Mart 2025 Cumartesi

Yatsı Namazı: 19:56

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

2 Mart 2025 Pazar

Yatsı Namazı: 19:57

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

3 Mart 2025 Pazartesi

Yatsı Namazı: 19:58

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

4 Mart 2025 Salı

Yatsı Namazı: 19:59

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

5 Mart 2025 Çarşamba

Yatsı Namazı: 20:00

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

MERSİN İMSAKİYE 2025: Ramazan ayı Mersin iftar vakti ve sahur saat kaçta? Gün gün imsak vakitleri

RAMAZAN AYINDA OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN DUALAR

Ramazan ayı, manevi huzurun zirveye ulaştığı, dua ve ibadetin yoğunlaştığı mübarek bir aydır. Bu ayda edilen duaların kabul olma ihtimali daha yüksektir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Ramazan ayında bolca dua edilmesini tavsiye etmiş ve özellikle iftar vakitlerinde yapılan duaların geri çevrilmeyeceğini bildirmiştir.

1. İFTAR VAKTİNDE OKUNACAK DUA

İftar, gün boyunca sabırla tutulan orucun açıldığı andır. Bu vakitte edilen duaların kabul edileceğine dair hadisler bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), iftar açarken şu duayı okumuştur:

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, Senin verdiğin rızıkla iftar ettim. Susuzluk gitti, damarlar ıslandı ve inşallah sevap kesinleşti." Ebu Davud, Savm, 22

Ayrıca, Kur'an-ı Kerim'de geçen şu dua da iftar vakitlerinde okunabilir:
"Ey Rabbimiz! Biz gerçekten iman ettik, günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru!"
(Âl-i İmrân Suresi, 16. Ayet)

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