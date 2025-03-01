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MERSİN SAHUR VAKTİ 2025: Ramazan İmsakiye ile Mersin iftar vakti ve imsak saat kaçta?
Giriş Tarihi: 01.03.2025 00:27
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025
00:27
MERSİN SAHUR VAKTİ 2025: Ramazan İmsakiye ile Mersin iftar vakti ve imsak saat kaçta?
Ramazan ayının bereketi Mersin'de de kendini hissettirirken, iftar saati ve sahur vakti konusundaki araştırmalar yoğunlaştı. Oruç tutacaklar, imsakiye saatlerine göre hazırlıklarını yaparak bu mübarek ayın maneviyatını en güzel şekilde yaşamayı hedefliyor. Sevdikleriyle iftar sofralarında bir araya gelmek isteyenler, iftar saatlerini dikkatle takip ediyor. 2025 Mersin iftar saat kaçta? İşte imsakiye bilgileri ve sahur vakti!