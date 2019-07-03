Mersin'de bir adamın uyuduğu odaya otomobil girdi

Bugün Mersin'de ilginç bir trafik kazası yaşandı. Görenleri şaşkına çeviren olay Akdeniz ilçesinde meydana geldi. Olay yerine gelenler, eve giren otomobil ile selfie çektirirken herkes akıllara durgunluk veren kazanın nasıl meydana geldiğini tartışıyordu.