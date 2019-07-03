Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'de bir adamın uyuduğu odaya otomobil girdi

'in merkez Akdeniz ilçesinde, sürücünün fren yerine gaza bastığı otomobil bir kişinin uyuduğu evin odasına girdi. Evinde uyurken bir anda otomobilin odasına girmesi sonucu gürültüye uyanan ve büyük şaşkınlık yaşayan genç, hastaneye götürüldü.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 03.07.2019 17:53 Güncelleme Tarihi: 03.07.2019 17:56
Mersin'de bir adamın uyuduğu odaya otomobil girdi

Bugün 'de ilginç bir trafik kazası yaşandı. Görenleri şaşkına çeviren olay Akdeniz ilçesinde meydana geldi. Olay yerine gelenler, eve giren otomobil ile selfie çektirirken herkes akıllara durgunluk veren kazanın nasıl meydana geldiğini tartışıyordu.

Mersin'de bir adamın uyuduğu odaya otomobil girdi

Murat Yılmaz idaresindeki 33 AAT 194 plakalı otomobil, merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi 128. Sokak'ta sürücünün fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mersin'de bir adamın uyuduğu odaya otomobil girdi

Önce bahçe duvarını, ardından da bir odanın duvarını yıkan araç evin içine girdi.

Mersin'de bir adamın uyuduğu odaya otomobil girdi

Evinde uyurken bir anda otomobilin odasına girmesi sonucu büyük şaşkınlık yaşayan Irak uyruklu Omar Muhammet (22), olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kontrol amaçlı Toros Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mersin'de bir adamın uyuduğu odaya otomobil girdi

Kazada evde ve otomobilde büyük hasar oluşurken, polis ve itfaiye ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Mersin'de bir adamın uyuduğu odaya otomobil girdi

Sürücü Murat Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, dönüş yapmak isterken arkadan bir aracın gelmesi üzerine, fren yerine yanlışlıkla gaza bastığını söyledi.

Mersin'de bir adamın uyuduğu odaya otomobil girdi
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
BİZE ULAŞIN