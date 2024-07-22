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Giriş Tarihi: 22.07.2024 10:32 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 10:33

Mersin'de bir garip olay! Canlı yayın açıp "Beni ekip alabilir mi?" dedi: Polis adım adım iz sürdü ve...

Mersin'in Akdeniz ilçesinde tartıştığı iki kişiyi bıçakla yaralama suçundan aranan şüpheli, sosyal medya hesabından canlı yayın açıp "Beni polis, ekip alabilir mi ya, hayatın sillesinden geçmişim" dedi. Şüphelinin ormanlık ve bahçelerde saklandığını tespit eden polis ekipleri, adım adım iz sürerek şahsı yakaladı. İşte detaylar…

İHA
Mersin’de bir garip olay! Canlı yayın açıp Beni ekip alabilir mi? dedi: Polis adım adım iz sürdü ve...

15 gün önce merkez Akdeniz ilçesinde tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli R.P. (39) sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

"BENİ EKİP, HELİKOPTER ALABİLİR Mİ YA"

Canlı yayında kendisinin 17 yaşından beri cezaevine girip çıktığını ve kimsenin yakalayamayacağını kasteden şüpheli, "Beni ekip mekip, helikopter alabilir mi ya, hayatın sillesinden geçmişim" ifadelerini kullandı.

Mersin’de bir garip olay! Canlı yayın açıp Beni ekip alabilir mi? dedi: Polis adım adım iz sürdü ve...

"KİMSE BULAMAZ DİYORDUM"

Şüphelinin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli şahsın ormanlık alan ile bahçelerde saklandığı belirlendi. R.P.'nin yakalanmamak için farklı güzergâhlar kullanarak yerleşim yerlerinden yiyecek temin ettiğini de tespit eden ekipler, saklanmış olabileceği bölgede arama başlattı.

Canlı yayında "Beni ekip, helikopter alabilir mi ya" dedi, JASAT bahçede yakaladı | Video

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Mersin’de bir garip olay! Canlı yayın açıp Beni ekip alabilir mi? dedi: Polis adım adım iz sürdü ve...

Belirlenen noktalarda arama yapan ekipler tespit edilen ayak izleri ve yaşam malzemesi atıklarından çemberi daralttı. Şüpheli R.P.'nin olduğu değerlendirilen narenciye bahçesine şok baskın yapan ekipler şahsı ağaç altında yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüpheli, "Kimse bulamaz diyordum, jandarma buldu" dedi.

Mersin’de bir garip olay! Canlı yayın açıp Beni ekip alabilir mi? dedi: Polis adım adım iz sürdü ve...

Jandarmada ifadesi alınarak adliyeye sevk edilen R.P. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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