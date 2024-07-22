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Mersin'de bir garip olay! Canlı yayın açıp "Beni ekip alabilir mi?" dedi: Polis adım adım iz sürdü ve...
Giriş Tarihi: 22.07.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
10:33
Mersin'de bir garip olay! Canlı yayın açıp "Beni ekip alabilir mi?" dedi: Polis adım adım iz sürdü ve...
Mersin'in Akdeniz ilçesinde tartıştığı iki kişiyi bıçakla yaralama suçundan aranan şüpheli, sosyal medya hesabından canlı yayın açıp "Beni polis, ekip alabilir mi ya, hayatın sillesinden geçmişim" dedi. Şüphelinin ormanlık ve bahçelerde saklandığını tespit eden polis ekipleri, adım adım iz sürerek şahsı yakaladı. İşte detaylar…