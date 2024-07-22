Mersin'de bir garip olay! Canlı yayın açıp "Beni ekip alabilir mi?" dedi: Polis adım adım iz sürdü ve...

"KİMSE BULAMAZ DİYORDUM"

Şüphelinin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli şahsın ormanlık alan ile bahçelerde saklandığı belirlendi. R.P.'nin yakalanmamak için farklı güzergâhlar kullanarak yerleşim yerlerinden yiyecek temin ettiğini de tespit eden ekipler, saklanmış olabileceği bölgede arama başlattı.

Canlı yayında "Beni ekip, helikopter alabilir mi ya" dedi, JASAT bahçede yakaladı | Video