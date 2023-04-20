Haberler Yaşam Mersin’de çok acı olay: 4 kişi hayatını kaybetti!

Giriş Tarihi: 20.04.2023 11:40 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 11:40

Mersin’de çok acı olay: 4 kişi hayatını kaybetti!

Mersin'de çok acı bir olay yaşandı. Bir mobilya atölyesinde başlayarak bitişiğindeki iki atölyeye daha sıçrayan ve 1 itfaiye erinin hayatını kaybettiği yangında, kayıp olduğu değerlendirilen 4 işçiden 3'ünün cansız bedenine ulaşıldı. İşte detaylar