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Haberler Yaşam Mersin’de çok acı olay: 4 kişi hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 20.04.2023 11:40 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 11:40

Mersin’de çok acı olay: 4 kişi hayatını kaybetti!

Mersin'de çok acı bir olay yaşandı. Bir mobilya atölyesinde başlayarak bitişiğindeki iki atölyeye daha sıçrayan ve 1 itfaiye erinin hayatını kaybettiği yangında, kayıp olduğu değerlendirilen 4 işçiden 3'ünün cansız bedenine ulaşıldı. İşte detaylar

Mersin’de çok acı olay: 4 kişi hayatını kaybetti!

Merkez Akdeniz ilçesi Sanayi Sitesindeki bir mobilya atölyesinde dün akşam saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki diğer atölyelere de sıçradı.

Mersin’de çok acı olay: 4 kişi hayatını kaybetti!

Yanıcı maddelerin yoğunluğu nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle yapıldığı yangına, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları da (TOMA) müdahale etti.

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Mersin’de çok acı olay: 4 kişi hayatını kaybetti!

Gece geç saatlerde kontrol altına alınabilen yangınla ilgili süren soğutma çalımları sırasında bir itfaiye eri hayatını kaybetti.

Mersin’de çok acı olay: 4 kişi hayatını kaybetti!

Ayrıca, kayıp olduğu değerlendirilen 4 kişiye ulaşmak için çalışmalara devam edildi.

Mersin’de çok acı olay: 4 kişi hayatını kaybetti!

Bugün sabahtan itibaren yapılan çalışmalarda 4 işçiden 3'ünün cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin diğer kişinin bulunması için de çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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