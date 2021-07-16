Mersin’de damat kaynanasını ateşe verdi: Koltuğa oturup yanışını izledi! Detaylar tüyler ürpertti

Hastanede annesine refakat eden 37 yaşındaki Selin D. ise "Annem, kız kardeşimin eşi tarafından katledildi" diyerek, olayın vahametini gözler önüne serdi. Kız kardeşi Berna D.'nin eşiyle sürekli kavgalı olduğunu dile getiren Selin D., "Annem onların çocuklarına bakmak için orada kalıyordu. Aralarında ne olduysa telefonda konuşmuşlar, annem de onların kavgalarına şahit olmamak için bebekleri alıp tam evden çıkacakken eşi geliyor. Annemin bana söylediği, eşi direk içeriye giriyor 'Nasılsın anne? Ne yapıyorsun' diyor. Annem bunun elindeki bidonu görmüyor, 'İyiyim' diyor. Eve benzini dökmeye başlıyor. O sırada annem 'Ne yapıyorsun sen' diyerek elini tutuyor, kibritin üstüne koyuyor çakmasın diye. O sırada bütün evi yakıyor. Annem o sırada alev almış. Kız kardeşim bağırıyor 'Annemi yaktın' diye. O da 'Seni de yakacağım' demiş. Annem sönmek için uzun süre kendi kendine mücadele etmiş ve ilk söylediği cümle, 'Beni karşımda yanarken izledi'. Benim annem çatır çatır orada yandı, şu anda 3'üncü derece bütün vücudu yanık. O kadar kötü durumda ki, ben onu o şekilde gördükçe kahroluyorum. Benim annem ölseydi bundan daha iyiydi. Çok aşırı acı çekiyor" diye konuştu.



