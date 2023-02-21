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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Mersin’de bugün okullar tatil mi? 21 Şubat Salı Mersin’de okullar tatil mi, ne zamana kadar? Mersin Valiliği açıkladı!
Giriş Tarihi: 21.02.2023 01:37 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 01:43

SON DAKİKA: Mersin’de bugün okullar tatil mi? 21 Şubat Salı Mersin’de okullar tatil mi, ne zamana kadar? Mersin Valiliği açıkladı!

6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrası okullarda eğitim öğretime ara verilmişti. Verilen aranın ardından 20 Şubat Pazartesi günü depremden etkilenmeyen illerde 2. Dönem ders zili çaldı. Ancak Türkiye, 20 Şubat'ta meydana gelen iki büyük Hatay depremi ile yine felaketi yaşadı. 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler Mersin, Adana, Gaizantep gibi çevre illerde de hissedildi. Mersin Valiliği'nden okullar için tatil açıklaması geldi. Bu noktada Mersin'de okullar tatil mi, var mı soruları öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. Depremin şiddetli hissedildiği Mersin'de bugün okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Peki, 21 Şubat bugün Mersin'de okullar tatil mi, kaç gün? İşte, o açıklama!

SON DAKİKA: Mersin’de bugün okullar tatil mi? 21 Şubat Salı Mersin’de okullar tatil mi, ne zamana kadar? Mersin Valiliği açıkladı!

Mersin'de okullar tatil mi sorusu son dakika yanıt buldu. Bilindiği üzere deprem bölgesi dışında kalan illerde 2. Dönem ders zili 20 Şubat'ta çaldı. Ancak geçtiğimiz akşam Hatay'da 6.4 ve 5.8 şiddetinde iki büyük deprem meydana geldi. Defne ve Samandağ merkezli depremler çevre illerde de hissedildi. Özellikle Mersin'de şiddetli bir şekilde hissedilen depremin ardından Mersin Valiliği'nden son dakika tatil açıklaması geldi. Açıklama sonrası Mersin'de bugün okullar tatil mi, var mı soruları yanıt arıyor. Artçı sarsıntılar sürerken bazı illerde okulların durumu takip edilmeye devam ediyor. Peki, 21 Şubat bugün Mersin'de okullar var mı, tatil mi, ne zamana kadar tatil? İşte, tatil açıklaması…

SON DAKİKA: Mersin’de bugün okullar tatil mi? 21 Şubat Salı Mersin’de okullar tatil mi, ne zamana kadar? Mersin Valiliği açıkladı!

MERSİN VALİLİĞİ AÇIKLADI: MERSİN'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ, VAR MI?

20 Şubat Pazartesi günü saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Mersin'de eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 21 Şubat Salı kent genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile 10 yaş ve daha küçük yaştaki çocuğa sahip kadın çalışanlar da idari izinli sayılacak.

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SON DAKİKA: Mersin’de bugün okullar tatil mi? 21 Şubat Salı Mersin’de okullar tatil mi, ne zamana kadar? Mersin Valiliği açıkladı!

Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

''Mersin İlimiz genelinde 21.02.2023 Salı günü eğitim öğretime (1) gün ara verilmiş, okullar tatil edilmiştir.

Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi olan kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır.''

SON DAKİKA: Mersin’de bugün okullar tatil mi? 21 Şubat Salı Mersin’de okullar tatil mi, ne zamana kadar? Mersin Valiliği açıkladı!
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SON DAKİKA: Mersin’de bugün okullar tatil mi? 21 Şubat Salı Mersin’de okullar tatil mi, ne zamana kadar? Mersin Valiliği açıkladı!
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