SON DAKİKA: Mersin’de bugün okullar tatil mi? 21 Şubat Salı Mersin’de okullar tatil mi, ne zamana kadar? Mersin Valiliği açıkladı!

Mersin'de okullar tatil mi sorusu son dakika yanıt buldu. Bilindiği üzere deprem bölgesi dışında kalan illerde 2. Dönem ders zili 20 Şubat'ta çaldı. Ancak geçtiğimiz akşam Hatay'da 6.4 ve 5.8 şiddetinde iki büyük deprem meydana geldi. Defne ve Samandağ merkezli depremler çevre illerde de hissedildi. Özellikle Mersin'de şiddetli bir şekilde hissedilen depremin ardından Mersin Valiliği'nden son dakika tatil açıklaması geldi. Açıklama sonrası Mersin'de bugün okullar tatil mi, var mı soruları yanıt arıyor. Artçı sarsıntılar sürerken bazı illerde okulların durumu takip edilmeye devam ediyor. Peki, 21 Şubat bugün Mersin'de okullar var mı, tatil mi, ne zamana kadar tatil? İşte, tatil açıklaması…