SON DAKİKA: Mersin’de bugün okullar tatil mi? 21 Şubat Salı Mersin’de okullar tatil mi, ne zamana kadar? Mersin Valiliği açıkladı!

6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrası okullarda eğitim öğretime ara verilmişti. Verilen aranın ardından 20 Şubat Pazartesi günü depremden etkilenmeyen illerde 2. Dönem ders zili çaldı. Ancak Türkiye, 20 Şubat'ta meydana gelen iki büyük Hatay depremi ile yine felaketi yaşadı. 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler Mersin, Adana, Gaizantep gibi çevre illerde de hissedildi. Mersin Valiliği'nden okullar için tatil açıklaması geldi. Bu noktada Mersin'de okullar tatil mi, var mı soruları öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. Depremin şiddetli hissedildiği Mersin'de bugün okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Peki, 21 Şubat bugün Mersin'de okullar tatil mi, kaç gün? İşte, o açıklama!