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'de sahte içki operasyonu

Giriş Tarihi: 06.11.2018 09:52 Güncelleme Tarihi: 06.11.2018 10:42
Mersin'de sahte içki operasyonu

'in merkez Akdeniz ilçesinde polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda satışa hazır halde 8 bin litre sahte şarap ele geçirildi.

Mersin'de sahte içki operasyonu

'in merkez Akdeniz ilçesinde polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda satışa hazır halde 8 bin litre sahte şarap ele geçirildi.

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Mersin'de sahte içki operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimine yönelik çalışmalar kapsamında, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bağcılar-İhsaniye Mahallesi'ndeki bir evin deposunda sahte şarap imal edildiği bilgisine ulaştı.

Mersin'de sahte içki operasyonu

İstihbarat üzerine harekete geçen ekipler, mahallenin kırsal bölümünde yer alan adrese operasyon düzenledi.

Mersin'de sahte içki operasyonu

Evin deposunda yapılan aramada, plastik varil ve fıçılarda satışa hazır hale getirilmiş 8 bin litre sahte şarap ele geçirildi.

Mersin'de sahte içki operasyonu

Sahte şaraplara el konulurken ev sahibi H.E.Ş. gözaltına alındı.

Mersin'de sahte içki operasyonu
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