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Mersin’deki kazada muavinden ‘solladık’ itirafı! Ölenlerin kimlikleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 27.05.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
16:36
Mersin’deki kazada muavinden ‘solladık’ itirafı! Ölenlerin kimlikleri belli oldu!
Yürekleri yakan olay Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana geldi. Biri otobüs 4 aracın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden 10 kişinin kimliği belli olurken, cenazelerin 9'u memleketlerine gönderildi. Görgü tanığı ise muavinin 'solladık' itirafından şöyle bahsetti…