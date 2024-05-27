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Haberler Yaşam Mersin’deki muavinden ‘solladık’ itirafı! Ölenlerin kimlikleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 27.05.2024 15:25 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 15:26

Mersin’deki muavinden ‘solladık’ itirafı! Ölenlerin kimlikleri belli oldu!

Yürekleri yakan olay Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana geldi. Biri otobüs 4 aracın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden 10 kişinin kimliği belli olurken, cenazelerin 9'u memleketlerine gönderildi. Görgü tanığı ise muavinin 'solladık' itirafından şöyle bahsetti…

İHA
Neslihan ÖZBOZKURT
Mersin’deki muavinden ‘solladık’ itirafı! Ölenlerin kimlikleri belli oldu!

Türkiye'yi yasa boğan kaza dün akşam Mersin-Adana Otoyolu Tarsus ilçesi Yenice Kütüklü mevkiinde yaşandı. Adana'ya giden yolcu otobüsünün yağışlı havada kayarak devrilip karşı şeride geçmesiyle biri otomobil, biri pikap, biri de kamyon olmak üzere 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Mersin’deki muavinden ‘solladık’ itirafı! Ölenlerin kimlikleri belli oldu!

Kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi de yaralandı.

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Mersin’deki muavinden ‘solladık’ itirafı! Ölenlerin kimlikleri belli oldu!

Yaralanan 39 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Adana ve Mersin'deki hastanelere kaldırıldı. Cenazeler ise Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Mersin’deki muavinden ‘solladık’ itirafı! Ölenlerin kimlikleri belli oldu!

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Kazada ölen 10 kişinin kimlikleri ise belirlendi. Hayatını kaybedenlerin Serhat Taraman, Elif Taraman, İpek Taraman, Ozan Kılıç, Birsen Çiftsüren, Sultan Acet, Taha Acet, Mehmet Kaplan, Halil Şimşek ve Ayla Çelik Teymen olduğu öğrenildi.

Mersin’deki muavinden ‘solladık’ itirafı! Ölenlerin kimlikleri belli oldu!

Hayatını kaybedenlerden Ayla Çelik Teymen'in cenazesi hastanede dururken, Halil Şimşek'in cenazesi Adana'ya, diğer 8 kişinin naaşının da Diyarbakır'a gönderildiği bildirildi.

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