Mersin’deki muavinden ‘solladık’ itirafı! Ölenlerin kimlikleri belli oldu!

Türkiye'yi yasa boğan kaza dün akşam Mersin-Adana Otoyolu Tarsus ilçesi Yenice Kütüklü mevkiinde yaşandı. Adana'ya giden yolcu otobüsünün yağışlı havada kayarak devrilip karşı şeride geçmesiyle biri otomobil, biri pikap, biri de kamyon olmak üzere 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.