Mersin’in yüksek kesimleri sele teslim oldu! Köprüler yıkıldı, dükkanları su bastı...
Mersin’in yüksek kesimleri sele teslim oldu! Köprüler yıkıldı, dükkanları su bastı...
Mersin'de yaşanan sel günlük hayatı felç etti... Aşırı yağmur ve dağlardaki karın da erimesiyle birlikte gelen sel suları dere üzerindeki köprüleri yıkarken, dükkanları su bastı. 200 keçisi bulunan bir Yörük'ün yaşadığı çatma diye tabir edilen evi ve hayvanlarının ağılı sular altında kaldı. Vatandaşlar, ellerinde kürek ve kazmalarla suyun akışını engelleyen yerleri açmaya çalıştılar.
Giriş Tarihi: 07.02.2020
10:49
Güncelleme Tarihi: 07.02.2020
11:00
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