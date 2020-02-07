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  • Mersin’in yüksek kesimleri sele teslim oldu! Köprüler yıkıldı, dükkanları su bastı...

’in yüksek kesimleri sele teslim oldu! Köprüler yıkıldı, dükkanları su bastı...

'de yaşanan günlük hayatı felç etti... Aşırı yağmur ve dağlardaki karın da erimesiyle birlikte gelen sel suları dere üzerindeki köprüleri yıkarken, dükkanları su bastı. 200 keçisi bulunan bir Yörük'ün yaşadığı çatma diye tabir edilen evi ve hayvanlarının ağılı sular altında kaldı. Vatandaşlar, ellerinde kürek ve kazmalarla suyun akışını engelleyen yerleri açmaya çalıştılar.

Giriş Tarihi: 07.02.2020 10:49 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 11:00
Mersin’in yüksek kesimleri sele teslim oldu! Köprüler yıkıldı, dükkanları su bastı...

'in Silifke ilçesine bağlı Kırobası, Kavak ve Saraydın mahallelerinde etkili olan yağmur, karın da erimesiyle sele neden oldu.

Mersin’in yüksek kesimleri sele teslim oldu! Köprüler yıkıldı, dükkanları su bastı...

BİRÇOK DÜKKAN SULAR ALTINDA KALDI

Uzun süredir kar altında olan Kırobası Mahallesi'nde aşırı yağan yağmurla birlikte karlar eridi ve sele neden oldu. suları köy meydanına akarken, birçok dükkan da sular altında kaldı.

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Mersin’in yüksek kesimleri sele teslim oldu! Köprüler yıkıldı, dükkanları su bastı...

"DESTEK BEKLİYORUZ"

Fırın işletmeciliği yapan Mehmet Gürsoy, sularından dolayı büyük zararı olduğunu ifade etti. Gürsoy, "Aşırı yağan yağmur ve karın da erimesiyle birlikte gece 3'ten bu zamana kadar sele maruz kaldık. Fırınımın içinde bulunan unlar ve mayalar tamamen zarar gördü. Fırının içine giren yaklaşık yarım metre sel suyu nedeniyle unların tamamı eridi ve zarar gördü. Yetkililerimizden destek bekliyoruz" dedi.

Mersin’in yüksek kesimleri sele teslim oldu! Köprüler yıkıldı, dükkanları su bastı...

Silifke'nin en yüksek mahallelerinden olan Saraydın'da Halil Çekme'ye ait çatma tabir edilen bir ev ve 200 küçükbaş keçisinin ağılı tamamen sular altında kalırken, ağılda bulunan 3 keçisi suları nedeniyle telef oldu.

Mersin’in yüksek kesimleri sele teslim oldu! Köprüler yıkıldı, dükkanları su bastı...

Ağıllar su altında kaldı için hayvanlarını açıkta beklettiğini ifade eden Çekme, "Selden bizler de büyük zarar gördük. 3 hayvanım telef oldu. Şu anda da başımızı sokabileceğimiz bir yerimiz yok. Her şey suyun içinde" dedi.

Mersin’in yüksek kesimleri sele teslim oldu! Köprüler yıkıldı, dükkanları su bastı...

suları nedeniyle de dereler üzerindeki birçok köprü yıkıldı. Köprüler yıkıldığı için de bazı evlere ulaşım sağlanamıyor. Köprüleri yıkılan vatandaşlar Silifke ve Büyükşehir Belediyelerinden yardım istediler.

Mersin’in yüksek kesimleri sele teslim oldu! Köprüler yıkıldı, dükkanları su bastı...

Karayolları ekipleri, Silifke Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesine ait ekipler selin meydana geldiği mahallelerde çalışmalar başlattı.

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