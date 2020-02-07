Mersin’in yüksek kesimleri sele teslim oldu! Köprüler yıkıldı, dükkanları su bastı...

"DESTEK BEKLİYORUZ"

Fırın işletmeciliği yapan Mehmet Gürsoy, sel sularından dolayı büyük zararı olduğunu ifade etti. Gürsoy, "Aşırı yağan yağmur ve karın da erimesiyle birlikte gece 3'ten bu zamana kadar sele maruz kaldık. Fırınımın içinde bulunan unlar ve mayalar tamamen zarar gördü. Fırının içine giren yaklaşık yarım metre sel suyu nedeniyle unların tamamı eridi ve zarar gördü. Yetkililerimizden destek bekliyoruz" dedi.