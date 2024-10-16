Merve Acar’ın katilinin yakınlarına sur tehdidi: “Onların kanını içeceğim”

Olay, 20 Ağustos 2023'te, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Yusuf Söylemez, kız arkadaşı Buse Simay Karakaya ile daha önce ilişki yaşadığı için aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen amcasının oğlu 25 yaşındaki Hasan Söylemez ile parkta buluştu.