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Giriş Tarihi: 16.10.2024 12:32 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 12:32

Merve Acar’ın katilinin yakınlarına sur tehdidi: “Onların kanını içeceğim”

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde markette kasiyer olarak çalışan 28 yaşındaki Merve Acar'ı pompalı tüfekle vurup öldürüp, kuzeni Hasan Söylemez'i de yaraladığı suçlamasıyla yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıl hapis cezasına çarptırılan 26 yaşındaki Yusuf Söylemez'in telefonla aranan ailesi ve bazı yakınları, İstanbul Edirnekapı surlarında 19 yaşındaki İkbal Uzuner ve 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i vahşice katlettiği olaya gönderme yapılarak "İstanbul'daki surdan atılan kızlar gibi olacaksınız" tarzı tehditler aldı. Yusuf Söylemez'in Manisa'da yaşayan 27 yaşındaki ablası Tuğba D. ve 31 yaşındaki eniştesi Muharrem D., savcılığa suç duyurusunda bulundu. İşte detaylar…

DHA
Merve Acar’ın katilinin yakınlarına sur tehdidi: Onların kanını içeceğim

Olay, 20 Ağustos 2023'te, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Yusuf Söylemez, kız arkadaşı Buse Simay Karakaya ile daha önce ilişki yaşadığı için aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen amcasının oğlu 25 yaşındaki Hasan Söylemez ile parkta buluştu.

Merve Acar’ın katilinin yakınlarına sur tehdidi: Onların kanını içeceğim

Yusuf Söylemez buluşma noktasına yanında Emircan Uyar (20), Muhammet Söylemez (20), Furkan Aygün (19), İsmail Bağlan (21), Tolga Gök (18) ve kız arkadaşı Buse Simay Karakaya'yı (19) da getirdi.

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Merve Acar’ın katilinin yakınlarına sur tehdidi: Onların kanını içeceğim

MERVE ACAR'I ÖLDÜRDÜ

Burada kuzenler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Yanında taşıdığı bıçakla Yusuf Söylemez'i elinden yaralayan Hasan Söylemez, kaçıp, parkın karşısındaki bir markete sığındı.

Merve Acar’ın katilinin yakınlarına sur tehdidi: Onların kanını içeceğim

Elindeki pompalı tüfekle Hasan Söylemez'in peşinden giden Yusuf Söylemez, önce markette kasiyer olarak çalışan Merve Acar'a ardından Hasan Söylemez'e doğru art arda ateş etti.

Merve Acar’ın katilinin yakınlarına sur tehdidi: Onların kanını içeceğim

Olayın ardından Yusuf Söylemez ile yanındaki 6 kişi kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Merve Acar ile Hasan Söylemez, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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