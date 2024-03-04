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Merve’ye kezzap atmıştı! Mahkemeden yeni karar: O cani şimdi yandı!
Giriş Tarihi: 04.03.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
11:45
Merve’ye kezzap atmıştı! Mahkemeden yeni karar: O cani şimdi yandı!
Korkunç olay Konya'da yaşanmıştı. 'Su sayacına bakacağız abla' diyerek açtırdığı kapıdan eski nişanlısı Merve Küçüktekin'in (29) yüzüne ve vücuduna kimyasal madde atan Sabit Türk'e (27) yargılandığı davada verilen 15 yıl hapis cezası, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından az bulundu. 1'inci Ceza Dairesi, 'makul seviyede ceza belirlenmesi yerine 15 yıl hapis cezası belirlenmek suretiyle eksik ceza tayini olduğu anlaşıldığından hükmün bozulmasına' karar verdi. Dava yerel mahkemede yeniden görülecek.