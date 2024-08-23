Giriş Tarihi: 23.08.2024 01:29
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
01:29
Mesai saatleri kısalacak mı, düşüyor mu? 2024 Kamu ve özel sektör mesai saatleri değişecek mi, kaç saate düşecek, belli oldu mu?
Yeni başlatılan 'esnek çalışma' programı özel sektör ve kamuda uygulanacağına dair haberler mercek altına alındı. Milyonlarca memurun esnek çalışmasıyla ilgili yönetmelik taslağına göre memurların işe başlama ve bitiş saatlerini kendi ayarlayabileceği konuşuluyor. Esnek Çalışma Modeli için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın da çalışmaları tüm hızıyla devam ederken konu hakkında tüm detaylar sabah.com.tr aracılığıyla okurlarla buluşuyor. Peki, mesai saatleri değişecek mi? Çalışma saatleri kısalıyor mu, Kamu ve özel sektör mesai saatleri nasıl olacak?