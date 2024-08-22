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Giriş Tarihi: 22.08.2024 01:24 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 01:24

Mesai saatleri kısalacak mı, düşüyor mu? SON DAKİKA 2024 Kamu ve özel sektör mesai saatleri değişecek mi, kaç saate düşecek?

Yeni başlatılan 'esnek çalışma' programı özel sektör ve kamuda uygulanacağına dair haberler mercek altına alındı. Milyonlarca memurun esnek çalışmasıyla ilgili yönetmelik taslağına göre memurların işe başlama ve bitiş saatlerini kendi ayarlayabileceği konuşuluyor. Esnek Çalışma Modeli için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın da çalışmaları tüm hızıyla devam ederken konu hakkında tüm detaylar sabah.com.tr aracılığıyla okurlarla buluşuyor. Peki, mesai saatleri değişecek mi? Çalışma saatleri kısalıyor mu, Kamu ve özel sektör mesai saatleri nasıl olacak?

Mesai saatleri kısalacak mı, düşüyor mu? SON DAKİKA 2024 Kamu ve özel sektör mesai saatleri değişecek mi, kaç saate düşecek?

Çalışma saatleri kısalacak mı sorusu yeniden gündeme geldi. Konu hakkında son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulunmuştu. Çeşitli Avrupa ülkelerinde uygulanmaya başlayan esnek çalışma saatleri için gözler şimdi Türkiye'ye çevrildi. Peki, Türkiye'de mesai saatleri kısalacak mı, değişecek mi? Kamu ve özel sektör mesai saatleri nasıl olacak? İşte, son dakika açıklamaları…

Mesai saatleri kısalacak mı, düşüyor mu? SON DAKİKA 2024 Kamu ve özel sektör mesai saatleri değişecek mi, kaç saate düşecek?

MESAİ SAATLERİ DEĞİŞECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Vedat Işıkhan, "İş Teftiş Rehberlik ve Sosyal Diyalog Yoluyla İşyeri Uyumunun Güçlendirilmesi Projesi"nin açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Çalışma süreleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işçilerin refahı, kadın, çocuk ve gençlerin çalıştırılması, kayıt dışılık, işsizlik, istihdam ve iş gücü piyasası uygulamaları gibi konular gündemimizde önemli bir yere sahiptir. Çalışma şartlarına ve ortamına ilişkin tüm mevzuat hükümlerinin uygulanmasına dair, araştırma, inceleme ve denetlemeyi kapsayan teftiş faaliyetleri bakanlığımızın iş müfettişleri tarafından yerine getirilmektedir." sözlerine yer vermişti.

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Mesai saatleri kısalacak mı, düşüyor mu? SON DAKİKA 2024 Kamu ve özel sektör mesai saatleri değişecek mi, kaç saate düşecek?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında geçen hafta düzenlenen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu'nda (YOİKK) uzaktan ve esnek çalışma modeli gündeme geldiği biliniyor.

2024-2026 Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında 2024'ün 3'ncü çeyreğinde uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modellerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda iş dünyasının ihtiyaçları ve iş-özel yaşam dengesi gözetilerek mevzuat düzenlemelerinin hızlı ve etkili bir biçimde hayata geçirileceği belirtilmişti.

Mesai saatleri kısalacak mı, düşüyor mu? SON DAKİKA 2024 Kamu ve özel sektör mesai saatleri değişecek mi, kaç saate düşecek?

ÇALIŞMA SAATLERİ KISALIYOR MU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü yeni nesil çalışma modelleriyle ilgili uygulamanın kamuda da yer alması gündemde. Böylece sadece özel sektör değil kamu personeli de yeni model çalışma sistemlerinden ve özellikle esnek çalışma modelinden yararlanacak. Söz konusu esnek çalışma sisteminin uygulanmasıyla ilgili yönetmelik taslağı da hazırlandı.

Mesai saatleri kısalacak mı, düşüyor mu? SON DAKİKA 2024 Kamu ve özel sektör mesai saatleri değişecek mi, kaç saate düşecek?

İlk olarak sabah.com.tr'nin ulaştığı ve üzerinde çalışmaların devam ettiği taslağa göre esnek çalışmanın amaçları şöyle sıralandı:

  • Memurların iş-yaşam dengesini kurmalarına yardımcı olmak
  • İşe bağlılıklarını, sorumluluk bilinçlerini ve verimliliklerini artırmak
  • İşe geliş-gidişteki olası zaman kaybını önlemek
  • Trafik sıkışıklığını azaltmak
  • Hasta, çocuk engelli ve yaşlı bakım sorumluluklarını kolaylaştırmak
  • İdari hizmet masraflarını azaltmak ve kamu kaynağının israfını önlemek
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