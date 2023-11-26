Mesele Seçil Erzan’dan ibaret değil: Bu vakadaki en masum aktör o çıkacak!

Ünlü futbolcuların da arasında olduğu 18 kişinin milyonlarca dolarını özel fon ve kâr payı vaadiyle alıp geri ödemediği iddia edilen bankacı Seçil Erzan'ın 226 yıl hapsi isteniyordu. Nihayet, yalnızca Erzan'ın hedef tahtasında olduğu vakada adı mağdur olarak geçenler hakkındaki iddialar da konuşulmaya başlandı. Öğreniyoruz ki, dolandırıldığı iddia edilen futbolculardan, Seçil Erzan'ı kaçırıp tehditle, verdiklerinden misli misli fazlasını alanlar varmış. Kim mağdur belli değil.