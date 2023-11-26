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Mesele Seçil Erzan’dan ibaret değil: Bu vakadaki en masum aktör o çıkacak!
Giriş Tarihi: 26.11.2023 10:55
Güncelleme Tarihi: 26.11.2023
11:00
Mesele Seçil Erzan’dan ibaret değil: Bu vakadaki en masum aktör o çıkacak!
Özel bir bankasının eski şube müdürü Seçil Erzan özel fon vaadiyle spor dünyasını dolandırdı. Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu gibi isimlerden 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL topladı. SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok ise bugünkü köşe yazısında futbol dünyasını sarsan skandalla ilgili yeni bir yazı kaleme aldı. 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan'ın bu vakadaki en masum isim olabileceğini anlattı