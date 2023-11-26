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Haberler Yaşam Mesele Seçil Erzan’dan ibaret değil: Bu vakadaki en masum aktör o çıkacak!
Giriş Tarihi: 26.11.2023 10:55 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 11:00

Mesele Seçil Erzan’dan ibaret değil: Bu vakadaki en masum aktör o çıkacak!

Özel bir bankasının eski şube müdürü Seçil Erzan özel fon vaadiyle spor dünyasını dolandırdı. Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu gibi isimlerden 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL topladı. SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok ise bugünkü köşe yazısında futbol dünyasını sarsan skandalla ilgili yeni bir yazı kaleme aldı. 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan'ın bu vakadaki en masum isim olabileceğini anlattı

MELİH ALTINOK
Mesele Seçil Erzan’dan ibaret değil: Bu vakadaki en masum aktör o çıkacak!

Ünlü futbolcuların da arasında olduğu 18 kişinin milyonlarca dolarını özel fon ve kâr payı vaadiyle alıp geri ödemediği iddia edilen bankacı Seçil Erzan'ın 226 yıl hapsi isteniyordu. Nihayet, yalnızca Erzan'ın hedef tahtasında olduğu vakada adı mağdur olarak geçenler hakkındaki iddialar da konuşulmaya başlandı. Öğreniyoruz ki, dolandırıldığı iddia edilen futbolculardan, Seçil Erzan'ı kaçırıp tehditle, verdiklerinden misli misli fazlasını alanlar varmış. Kim mağdur belli değil.

Mesele Seçil Erzan’dan ibaret değil: Bu vakadaki en masum aktör o çıkacak!

Seçil Erzan'ın, referansıyla para topladığını söylediği Fatih Terim'in, bankadan şikâyetçi olduğuna yönelik detaylı anlatımlarının iddianameye neden girmediği de meçhul.

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Mesele Seçil Erzan’dan ibaret değil: Bu vakadaki en masum aktör o çıkacak!

Zira Erzan da ifadesinde şunları söylüyor: "Tüm evrakı bankada sistemde düzenledim. Banka başından itibaren durumdan haberdardır. En azından haberdar olmalıydılar.

Mesele Seçil Erzan’dan ibaret değil: Bu vakadaki en masum aktör o çıkacak!

Kamera kayıtları ve yazıcıdan çıktı alınırken her şey banka hafızasında yer almaktadır.

Mesele Seçil Erzan’dan ibaret değil: Bu vakadaki en masum aktör o çıkacak!

Yani banka bir şey bilmediğini söyleyerek kendisini kurtarmaya çalışmaktadır."

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