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Meteoroloji 16 il için alarm verdi! Sıcaklıklar 6 derece birden düşüyor: İstanbul’a kar ne zaman yağacak?
Giriş Tarihi: 08.01.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
09:22
Meteoroloji 16 il için alarm verdi! Sıcaklıklar 6 derece birden düşüyor: İstanbul’a kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftayla ilgili hava durumu raporunu paylaştı. İstanbul, Ankara, Konya dahil olmak üzere 16 il için sarı kodlu uyarı yapılırken sıcaklıkların 6 derece birden düşeceği vurgulandı. Şiddetli fırtına uyarısı yapan uzmanlar, soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı uyarıldı. İstanbul için de kar yağışı uyarısı yapıldı: Hafta ortasından itibaren...