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Haberler Yaşam Meteoroloji 16 il için alarm verdi! Sıcaklıklar 6 derece birden düşüyor: İstanbul’a kar ne zaman yağacak?
Giriş Tarihi: 08.01.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 09:22

Meteoroloji 16 il için alarm verdi! Sıcaklıklar 6 derece birden düşüyor: İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftayla ilgili hava durumu raporunu paylaştı. İstanbul, Ankara, Konya dahil olmak üzere 16 il için sarı kodlu uyarı yapılırken sıcaklıkların 6 derece birden düşeceği vurgulandı. Şiddetli fırtına uyarısı yapan uzmanlar, soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı uyarıldı. İstanbul için de kar yağışı uyarısı yapıldı: Hafta ortasından itibaren...

Meteoroloji 16 il için alarm verdi! Sıcaklıklar 6 derece birden düşüyor: İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Kara kış kapıya dayandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftayla ilgili hava durumu raporunu paylaştı. İstanbul dahil 16 il için sarı kodlu uyarı yapılırken sıcaklıkların 6 derece birden düşeceği vurgulandı. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre yurdun büyük bölümünde fırtına, sağanak ve kar yağışının etkili olacağı açıklandı.

Meteoroloji 16 il için alarm verdi! Sıcaklıklar 6 derece birden düşüyor: İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında "Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir çevreleri ile Konya'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji 16 il için alarm verdi! Sıcaklıklar 6 derece birden düşüyor: İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Yağışların; Kıyı Ege, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Amasya, Çorum ve Tokat çevreleri, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri ve Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Meteoroloji 16 il için alarm verdi! Sıcaklıklar 6 derece birden düşüyor: İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

SICAKLIKLAR 6 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının özellikle Marmara Bölgesi'nde 4 ila 6 derece birden düşeceğini belirten uzmanlar, salı gecesi için uyardı.

Meteoroloji 16 il için alarm verdi! Sıcaklıklar 6 derece birden düşüyor: İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

5 BÖLGE İÇİN FIRTINA UYARISI!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, fırtına uyarısı da yapıldı. Rüzgarın genellikle güney yönlerden orta kuvvette; Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde, salı gece saatlerinden itibaren İstanbul çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesinin beklendiği vurgulandı.

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