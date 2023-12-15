Meteoroloji hava durumu tahminini paylaştı: 16 – 17 Aralık 2023 İstanbul’da hafta sonu hava durumu nasıl, yağmur var mı, kaç derece?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıda bulundu. 16 milyonluk İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde yer alan Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Kırklareli ve Bursa'da fırtına, kuvvetli yağış, ani sel, su baskını, yıldırım, buzlanma ve don gibi olayların yaşanacağına dair uyarılar yapıldı. Bu noktada hafta sonu İstanbul'da hafta sonu hava nasıl, soğuk mu, yağmur yağacak mı sorusu yanıt aramakta. İstanbul Valiliği bu akşam gece saatlerin etkili olması beklenen kuvvetli yağış hakkında vatandaşları da uyardı. Peki, İstanbul'da hafta sonu hava durumu nasıl, hava yağışlı mı?