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Haberler Yaşam Meteoroloji hava durumu tahminini paylaştı: 16 – 17 Aralık 2023 İstanbul’da hafta sonu hava durumu nasıl, yağmur var mı, kaç derece?
Giriş Tarihi: 15.12.2023 11:24 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 11:24

Meteoroloji hava durumu tahminini paylaştı: 16 – 17 Aralık 2023 İstanbul’da hafta sonu hava durumu nasıl, yağmur var mı, kaç derece?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıda bulundu. 16 milyonluk İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde yer alan Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Kırklareli ve Bursa'da fırtına, kuvvetli yağış, ani sel, su baskını, yıldırım, buzlanma ve don gibi olayların yaşanacağına dair uyarılar yapıldı. Bu noktada hafta sonu İstanbul'da hafta sonu hava nasıl, soğuk mu, yağmur yağacak mı sorusu yanıt aramakta. İstanbul Valiliği bu akşam gece saatlerin etkili olması beklenen kuvvetli yağış hakkında vatandaşları da uyardı. Peki, İstanbul'da hafta sonu hava durumu nasıl, hava yağışlı mı?

Meteoroloji hava durumu tahminini paylaştı: 16 – 17 Aralık 2023 İstanbul’da hafta sonu hava durumu nasıl, yağmur var mı, kaç derece?

İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak, yağışlı mı, kar var mı sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Marmara Bölgesi'nde yağış ve fırtına sosyal hayatı olumsuz şekilde etkileyecekken, yağışlar bu gece itibariyle başlayacak.

Meteoroloji hava durumu tahminini paylaştı: 16 – 17 Aralık 2023 İstanbul’da hafta sonu hava durumu nasıl, yağmur var mı, kaç derece?

VALİLİK UYARDI!

İstanbul Valiliği, sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Duyuru şu şekilde:

"Yapılan son değerlendirmeler göre; İstanbul'da 15.12.2023 Cuma sabah saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2) yağış bekleniyor. Yağmur ve sağanak şeklinde görülecek kuvvetli yağışların Cumartesi gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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Meteoroloji hava durumu tahminini paylaştı: 16 – 17 Aralık 2023 İstanbul’da hafta sonu hava durumu nasıl, yağmur var mı, kaç derece?

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAFTA SONU YAĞMUR UYARISI!

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul ve Trakya bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Kırklareli'nin kuzeyinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji hava durumu tahminini paylaştı: 16 – 17 Aralık 2023 İstanbul’da hafta sonu hava durumu nasıl, yağmur var mı, kaç derece?

Açıklamada, genellikle yağmur ve sağanak, cumartesi sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışların cumartesi günü, gece saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, ani rüzgar ve kısa süreli fırtına ile kar yağışı alması beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Marmara Bölgesi'ndeki bazı illerde bu gece saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor.

Meteoroloji hava durumu tahminini paylaştı: 16 – 17 Aralık 2023 İstanbul’da hafta sonu hava durumu nasıl, yağmur var mı, kaç derece?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale, yarın öğleden sonra ise Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, Kırklareli'nin kuzeyi, Çanakkale'nin güneyi ve Edremit Körfezi'nde yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, cumartesi sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın iç kesimleri, öğle saatlerinden itibaren Çanakkale'nin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışların, cumartesi gece saatlerine kadar etkili olacağı değerlendiriliyor.

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