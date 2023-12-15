Meteoroloji hava durumu tahminini paylaştı: 16 – 17 Aralık 2023 İstanbul’da hafta sonu hava durumu nasıl, yağmur var mı, kaç derece?

VALİLİK UYARDI!

İstanbul Valiliği, sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Duyuru şu şekilde:

"Yapılan son değerlendirmeler göre; İstanbul'da 15.12.2023 Cuma sabah saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2) yağış bekleniyor. Yağmur ve sağanak şeklinde görülecek kuvvetli yağışların Cumartesi gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."