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Haberler Yaşam Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 haftalık hava durumu tahminini paylaştı! Kavurucu sıcaklar geliyor
Giriş Tarihi: 01.06.2024 19:45 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 19:52

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 haftalık hava durumu tahminini paylaştı! Kavurucu sıcaklar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2-8 Haziran tarihlerini kapsayan haftalık hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Son hava durumu tahminlerine göre; yağışlı havalar yerini sıcak ve yağışsız havalara bırakıyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, termometreler yer yer 41 dereceyi görecek. İşte Meteoroloji'den alınan son hava durumu raporu ve detayları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 haftalık hava durumu tahminini paylaştı! Kavurucu sıcaklar geliyor

Son hava durumu haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından haftalık hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Raporda 2-8 Haziran tarihlerini kapsayan tahminlere yer verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 haftalık hava durumu tahminini paylaştı! Kavurucu sıcaklar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin az bulutlu açık, doğu kesimlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den paylaşılan haritaya göre sıcaklıkların yurdun bazı kesimlerinde 41 dereceyi bulması bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 haftalık hava durumu tahminini paylaştı! Kavurucu sıcaklar geliyor

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Marmara'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 haftalık hava durumu tahminini paylaştı! Kavurucu sıcaklar geliyor

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 17°C, 35°C

Az bulutlu

İSTANBUL 20°C, 30°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ 16°C, 33°C

Az bulutlu

KOCAELİ 22°C, 34°C

Az bulutlu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 haftalık hava durumu tahminini paylaştı! Kavurucu sıcaklar geliyor

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 21°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 13°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

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