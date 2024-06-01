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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 haftalık hava durumu tahminini paylaştı! Kavurucu sıcaklar geliyor
Giriş Tarihi: 01.06.2024 19:45
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
19:52
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 haftalık hava durumu tahminini paylaştı! Kavurucu sıcaklar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2-8 Haziran tarihlerini kapsayan haftalık hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Son hava durumu tahminlerine göre; yağışlı havalar yerini sıcak ve yağışsız havalara bırakıyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, termometreler yer yer 41 dereceyi görecek. İşte Meteoroloji'den alınan son hava durumu raporu ve detayları...