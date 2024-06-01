Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 haftalık hava durumu tahminini paylaştı! Kavurucu sıcaklar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin az bulutlu açık, doğu kesimlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den paylaşılan haritaya göre sıcaklıkların yurdun bazı kesimlerinde 41 dereceyi bulması bekleniyor.