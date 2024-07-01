Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftanın hava tahminini SABAH ile paylaştı! O bölgelere sel uyarısı
Giriş Tarihi: 01.07.2024 06:51 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 06:51

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftanın hava tahminini SABAH ile paylaştı! O bölgelere sel uyarısı

Türkiye'de bu haftaki hava durumunu Meteoroloji Genel Müdürlüğü SABAH için değerlendirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminine göre; bu hafta Güney ve Batı kesimlerinde 3 ila 6 derece üzerinde sıcaklık olacak. Çarşamba ve perşembe günleri Güney İç ve Batı bölgelerinde sıcaklıklar artacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Dört gün boyunca İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise yağış olmayacağı tahmin ediliyor

FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftanın hava tahminini SABAH ile paylaştı! O bölgelere sel uyarısı

Türkiye'de bu haftaki hava durumunu Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) SABAH için değerlendirdi. MGM'nin hava tahminine göre bu hafta Güney ve Batı kesimlerinde 3 ila 6 derece üzerinde sıcaklık olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftanın hava tahminini SABAH ile paylaştı! O bölgelere sel uyarısı

Çarşamba ve perşembe günleri Güney İç ve Batı bölgelerinde sıcaklıklar artacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftanın hava tahminini SABAH ile paylaştı! O bölgelere sel uyarısı

Dört gün boyunca İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumunda ise yağış olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul parçalı az bulutlu geceleri 21-23 derecelerde, gündüzleri ise 32-34 derecelerde olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftanın hava tahminini SABAH ile paylaştı! O bölgelere sel uyarısı

Ankara parçalı az bulutlu, geceleri 15-17 derecelerde, gündüzleri 32-36 derecelere kadar çıkacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftanın hava tahminini SABAH ile paylaştı! O bölgelere sel uyarısı

İzmir geceleri 23-24 derecelerde ve gündüzleri ise 34-36 derecelerde ve açık az bulutlu olacak. Çarşamba ve perşembe günleri de üç büyük kentte durum aynı seyredecek.

SON DAKİKA