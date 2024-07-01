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Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftanın hava tahminini SABAH ile paylaştı! O bölgelere sel uyarısı
Giriş Tarihi: 01.07.2024 06:51
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
06:51
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftanın hava tahminini SABAH ile paylaştı! O bölgelere sel uyarısı
Türkiye'de bu haftaki hava durumunu Meteoroloji Genel Müdürlüğü SABAH için değerlendirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminine göre; bu hafta Güney ve Batı kesimlerinde 3 ila 6 derece üzerinde sıcaklık olacak. Çarşamba ve perşembe günleri Güney İç ve Batı bölgelerinde sıcaklıklar artacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Dört gün boyunca İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise yağış olmayacağı tahmin ediliyor