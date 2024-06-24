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Haberler Yaşam Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin: Hava sıcaklıkları 5-10 derece artacak
Giriş Tarihi: 24.06.2024 09:10 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 09:10

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin: Hava sıcaklıkları 5-10 derece artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, önümüzdeki hafta yurt genelinde hava sıcaklığının nasıl olacağını SABAH'a açıkladı. Tekin, "Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredecek. Çarşamba günü bir azalış söz konusu ama hafta boyunca mevsim normalleri üzerinde seyretmesini tahmin ediyoruz" dedi. İşte ayrıntılar…

FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin: Hava sıcaklıkları 5-10 derece artacak

Türkiye'de hava sıcaklıkları önümüzdeki hafta artması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurt genelinde hava sıcaklığının durumunu SABAH'a açıkladı. Tekin hava tahmininde önümüzdeki hafta boyunca dar alanda yağışların görüleceğini ancak etkili olan meteorolojik parametrenin hava sıcaklığı olacağını belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin: Hava sıcaklıkları 5-10 derece artacak

ÜÇ BÜYÜK KENTTE HAVA DURUMU

Tekin sıcaklıkların kaç derece artacağını şöyle açıkladı: "Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredecek. Çarşamba günü bir azalış söz konusu ama hafta boyunca mevsim normalleri üzerinde seyretmesini tahmin ediyoruz." Tekin üç büyük kentteki hava sıcaklıklarından ise şöyle bahsetti:

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin: Hava sıcaklıkları 5-10 derece artacak

"Üç büyük kentte üç gün boyunca yağış beklemiyoruz. Az bulutlu ve açık geçecek. Başkente bugün ve yarın 37, Çarşamba 34 derece olacak. İstanbul'da bugün, yarın ve çarşamba 30 ila 32 derece arasında hava sıcaklığı tahmin etmekteyiz. İzmir'de ise üç gün boyunca 35 ila 37 derece arasında olacak."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin: Hava sıcaklıkları 5-10 derece artacak

40 DERECEYİ AŞAN BÖLGELER NERELER?

Tekin, "Ege, Güneydoğu, Doğu Anadolu'nun batısında hava sıcaklığı 40 dereceleri aşacak. Bugün Denizli 43 derece, Aydın 41 derece, Manisa 41, Gaziantep 40, Şanlıurfa 42, Adıyaman 41, Diyarbakır 40, Batman 41 derce olmasını tahmin etmekteyiz.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin: Hava sıcaklıkları 5-10 derece artacak

Yarında böyle devam edecek, çarşamba günü biraz azalacak, 40 derecelerin altına düşecek fakat 40 dereceler zorlanacak ve 37-38 dereceler civarında olacak" dedi.

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