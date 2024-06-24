Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin: Hava sıcaklıkları 5-10 derece artacak

"Üç büyük kentte üç gün boyunca yağış beklemiyoruz. Az bulutlu ve açık geçecek. Başkente bugün ve yarın 37, Çarşamba 34 derece olacak. İstanbul'da bugün, yarın ve çarşamba 30 ila 32 derece arasında hava sıcaklığı tahmin etmekteyiz. İzmir'de ise üç gün boyunca 35 ila 37 derece arasında olacak."