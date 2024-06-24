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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin: Hava sıcaklıkları 5-10 derece artacak
Giriş Tarihi: 24.06.2024 09:10
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
09:10
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, önümüzdeki hafta yurt genelinde hava sıcaklığının nasıl olacağını SABAH'a açıkladı. Tekin, "Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredecek. Çarşamba günü bir azalış söz konusu ama hafta boyunca mevsim normalleri üzerinde seyretmesini tahmin ediyoruz" dedi. İşte ayrıntılar…