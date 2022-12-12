METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, yarın Güneydoğu Anadolu'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Marmara'nın kuzeyi ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.