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Haberler Yaşam Meteoroloji Hava Durumu Raporu | Meteoroloji (MGM) ile 13 Aralık Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu nasıl olacak, yağmur - yağış var mı?
Giriş Tarihi: 12.12.2022 22:44 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 22:44

Meteoroloji Hava Durumu Raporu | Meteoroloji (MGM) ile 13 Aralık Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu nasıl olacak, yağmur - yağış var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından günlük ve haftalık olarak yapılan hava durumu tahminleri kamuoyu tarafından merak ediliyor. 13 Aralık Salı günü işe gidecekler ya da gezmek için dışarıya çıkacak olanlar güncel hava durumu tahminlerini öğrenmek isteyerek Meteoroloji (MGM) ile 13 Aralık Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu nasıl olacak, yağmur - yağış var mı? şeklindeki soru üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Merak edilen 13 Aralık Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu nasıl olacak, yağmur - yağış var mı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Meteoroloji Hava Durumu Raporu | Meteoroloji MGM ile 13 Aralık Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu nasıl olacak, yağmur - yağış var mı?

Hava durumu tahminleri günlük olarak kamuoyu tarafından merak edilerek Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan güncel hava durumu raporlarına erişmek isteyenler Meteoroloji (MGM) ile 13 Aralık Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu nasıl olacak, yağmur - yağış var mı? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

13 ARALIK ANKARA, İZMİR, İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL OLACAK, YAĞMUR - YAĞIŞ VAR MI?

İşte Meteoroloji (MGM) ile 13 Aralık Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu nasıl olacak, yağmur - yağış var mı? sorularının yanıtları ve bölge - il bazında hava sıcaklıkları detayları;

Meteoroloji Hava Durumu Raporu | Meteoroloji MGM ile 13 Aralık Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu nasıl olacak, yağmur - yağış var mı?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, yarın Güneydoğu Anadolu'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Marmara'nın kuzeyi ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Hava Durumu Raporu | Meteoroloji MGM ile 13 Aralık Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu nasıl olacak, yağmur - yağış var mı?

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların gece saatlerinden sonra Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın yarın Marmara'nın kuzeyinde kuzeyli, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji Hava Durumu Raporu | Meteoroloji MGM ile 13 Aralık Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu nasıl olacak, yağmur - yağış var mı?

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Çanakkale çevrelerinin, zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; yarın kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 8°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji Hava Durumu Raporu | Meteoroloji MGM ile 13 Aralık Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu nasıl olacak, yağmur - yağış var mı?

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney kıyları ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DENİZLİ 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 14°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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