Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından günlük ve haftalık olarak yapılan hava durumu tahminleri kamuoyu tarafından merak ediliyor. 13 Aralık Salı günü işe gidecekler ya da gezmek için dışarıya çıkacak olanlar güncel hava durumu tahminlerini öğrenmek isteyerek Meteoroloji (MGM) ile 13 Aralık Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu nasıl olacak, yağmur - yağış var mı? şeklindeki soru üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Merak edilen 13 Aralık Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu nasıl olacak, yağmur - yağış var mı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.