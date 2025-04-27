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Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! 3 il için sarı kodlu alarm: Birçok il için sağanak uyarısı
Giriş Tarihi: 27.04.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025
12:23
Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! 3 il için sarı kodlu alarm: Birçok il için sağanak uyarısı
Son dakika haberler: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporunda; 3 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Öte yandan rapora göre; birçok ilde de gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.