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Haberler Yaşam Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! 3 il için sarı kodlu alarm: Birçok il için sağanak uyarısı
Giriş Tarihi: 27.04.2025 12:23 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 12:23

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! 3 il için sarı kodlu alarm: Birçok il için sağanak uyarısı

Son dakika haberler: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporunda; 3 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Öte yandan rapora göre; birçok ilde de gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! 3 il için sarı kodlu alarm: Birçok il için sağanak uyarısı

Yeni haftada yurdun birçok noktasında kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji tarafından paylaşılan raporda, hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! 3 il için sarı kodlu alarm: Birçok il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege (Muğla kıyıları hariç), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nu kuzeyinin(Tunceli hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! 3 il için sarı kodlu alarm: Birçok il için sağanak uyarısı

Yağışların, Göller Yöresi, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi, Bolu ve Kastamonu, Çankırı'nın batı, Ankara ve Çorum'un kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! 3 il için sarı kodlu alarm: Birçok il için sağanak uyarısı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Göller Yöresi, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi, Bolu ve Kastamonu, Çankırı'nın batı, Ankara ve Çorum'un kuzey ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! 3 il için sarı kodlu alarm: Birçok il için sağanak uyarısı

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.