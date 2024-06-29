Meteoroloji hava durumu tahminini yanınladı: 6 ile sarı kodlu uyarı! Bu kez kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Isparta, Burdur, Sivas, Sinop, Tokat, Van çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bayburt, Erzurum ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.