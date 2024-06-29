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Haberler Yaşam Meteoroloji hava durumu tahminini yanınladı: 6 ile sarı kodlu uyarı! Bu kez kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 29.06.2024 22:35 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 22:41

Meteoroloji hava durumu tahminini yanınladı: 6 ile sarı kodlu uyarı! Bu kez kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son hava durumu tahmin raporuna göre, yurdun batı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan değerlendirmede 30 Haziran Pazar günü 6 ile için sarı kodlu uyarı verildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte son hava durumu haberinin ayrıntıları...

Meteoroloji hava durumu tahminini yanınladı: 6 ile sarı kodlu uyarı! Bu kez kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; yurdun batı kesimleri serin havanın etkisine girecek. Yapılan son değerlendirmede 6 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji hava durumu tahminini yanınladı: 6 ile sarı kodlu uyarı! Bu kez kuvvetli geliyor
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Meteoroloji hava durumu tahminini yanınladı: 6 ile sarı kodlu uyarı! Bu kez kuvvetli geliyor

Sarı kodlu uyarı verilen iller; Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir ve Manisa olarak sıralandı.

Meteoroloji hava durumu tahminini yanınladı: 6 ile sarı kodlu uyarı! Bu kez kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Isparta, Burdur, Sivas, Sinop, Tokat, Van çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bayburt, Erzurum ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji hava durumu tahminini yanınladı: 6 ile sarı kodlu uyarı! Bu kez kuvvetli geliyor

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Bayburt, Erzurum ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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