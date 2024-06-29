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Meteoroloji hava durumu tahminini yanınladı: 6 ile sarı kodlu uyarı! Bu kez kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 29.06.2024 22:35
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024
22:41
Meteoroloji hava durumu tahminini yanınladı: 6 ile sarı kodlu uyarı! Bu kez kuvvetli geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son hava durumu tahmin raporuna göre, yurdun batı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan değerlendirmede 30 Haziran Pazar günü 6 ile için sarı kodlu uyarı verildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte son hava durumu haberinin ayrıntıları...