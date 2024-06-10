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Meteoroloji İstanbul dahil o iller için alarm verdi: Sıcaklıklar 12 derece birden yükseliyor!
Giriş Tarihi: 10.06.2024 23:39
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
01:31
Meteoroloji İstanbul dahil o iller için alarm verdi: Sıcaklıklar 12 derece birden yükseliyor!
Haziran ayının gelmesiyle birlikte sıcaklıklar rekor kırdı. Ay başından itibaren sıcaklıklar 35 dereceyi aşarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü kritik bir uyarı yaptı. Meteoroloji uzmanı Şahin Şahbaz, yarından itibaren Türkiye'nin yeni bir sıcak hava dalgasına gireceğini açıkladı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere sıcaklıkların 40 dereceyi aşacağını vurguladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, özellikle kronik hastalığı olanları uyardı… İşte Türkiye'yi kavuracak sıcak havanın detayları…