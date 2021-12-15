İstanbul'a ne zaman, hangi gün kar yağacak? Meteoroloji yanıt verdi! İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlıyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunda bir çok il için kar uyarısı verilirken gözler İstanbul'a çevrildi. Milyonlar "İstanbul'da ne zaman, hangi gün kar yağacak?" sorusuna yanıt ararken bugün yayımlanan hava durumu raporunda beyaz örtünün megakentin kapısına kadar geldiği duyuruldu. Sıcaklıklarda batı kesimlerini etkisi altına alacak bir düşüş yaşanırken Meteoroloji uyarıları da peş peşe geldi. Peki, İstanbul kar yağışı ne zaman hangi gün başlıyor? İşte tüm detaylar ve tahminler…