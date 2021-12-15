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Haberler Yaşam İstanbul'a ne zaman, hangi gün kar yağacak? Meteoroloji yanıt verdi! İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 15.12.2021 08:03 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 08:49

İstanbul'a ne zaman, hangi gün kar yağacak? Meteoroloji yanıt verdi! İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlıyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunda bir çok il için kar uyarısı verilirken gözler İstanbul'a çevrildi. Milyonlar "İstanbul'da ne zaman, hangi gün kar yağacak?" sorusuna yanıt ararken bugün yayımlanan hava durumu raporunda beyaz örtünün megakentin kapısına kadar geldiği duyuruldu. Sıcaklıklarda batı kesimlerini etkisi altına alacak bir düşüş yaşanırken Meteoroloji uyarıları da peş peşe geldi. Peki, İstanbul kar yağışı ne zaman hangi gün başlıyor? İşte tüm detaylar ve tahminler…

Meteoroloji İstanbul’a ne zaman, hangi gün kar yağacak? sorusunu yanıtladı! İstanbul’da kar yağışı için gün verdi

Meteoroloji "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunu yanıtladı. Bir süredir düşüş yaşayan sıcaklıklarla beraber gündeme gelen bu konu merakla araştırılıyordu. Meteoroloji beklenen açıklamayı yaptı. Beyaz örtü megakentin kapısına dayandı. Sıcaklıkların 6 dereceye kadar düşeceğini bildiren Meteoroloji, hava durumu tahmin raporunda detayları paylaştı. Peki, İstanbul kar yağışı ne zaman hangi gün başlıyor? İşte İstanbul'da kar yağışının başlayacağı o tarih...

Meteoroloji İstanbul’a ne zaman, hangi gün kar yağacak? sorusunu yanıtladı! İstanbul’da kar yağışı için gün verdi

İSTANBUL'A BEKLENEN KAR YAĞIŞI GELİYOR

Meteoroloji ayrıca, kar yağması beklenen illeri de hava durumu raporunda paylaştı. Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli tahmin haritasına göre perşembe gününden itibaren İç Anadolu ve Doğu Anadolu'dan başlayarak kar yağışı etkili olacak. Cumartesi günü kıyı kesimler dışında tüm yurtta kar yağışı beklenirken, 20 Aralık pazartesi günü İstanbul'da da karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

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Meteoroloji İstanbul’a ne zaman, hangi gün kar yağacak? sorusunu yanıtladı! İstanbul’da kar yağışı için gün verdi

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bugün Kırklareli, Tekirdağ, Mersin, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir ve Nevşehir ile gece saatlerinde Adana, Adapazarı, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (20-60 kg/m²), Antalya'nın doğusunda kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (50-85 kg/m²), iç ve yüksek kesimlerinde (Toroslar mevkii) ise yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji İstanbul’a ne zaman, hangi gün kar yağacak? sorusunu yanıtladı! İstanbul’da kar yağışı için gün verdi

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji İstanbul’a ne zaman, hangi gün kar yağacak? sorusunu yanıtladı! İstanbul’da kar yağışı için gün verdi

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Kırklareli ve Tekirdağ, gece saatlerinde Adapazarı çevrelerinde yerel kuvvetli (30-60 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 5°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

İSTANBUL °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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