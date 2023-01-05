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Meteoroloji mühendisi tarih verdi: 'Amansız Elli' soğukları geliyor! Dikkat çeken uyarı...
Giriş Tarihi: 05.01.2023 15:12
Güncelleme Tarihi: 05.01.2023
15:15
Meteoroloji mühendisi tarih verdi: 'Amansız Elli' soğukları geliyor! Dikkat çeken uyarı...
Ocak ayı itibarıyla soğuk hava dalgası yurda giriş yaptı. Megakentliler İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak sorusuna yanıt ararken Yüksek Meteoroloji Mühendisi Ahmet Köse, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Köse, halk arasında "kara kış" olarak bilinen, eskilerin "amansız elli" adını verdikleri soğuların yaşanacağını bildirdi. Toplamda 50 gün süren soğuklar için tarih verdi.