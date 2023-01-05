Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Meteoroloji mühendisi tarih verdi: 'Amansız Elli' soğukları geliyor! Dikkat çeken uyarı...
Giriş Tarihi: 05.01.2023 15:12 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 15:15

Meteoroloji mühendisi tarih verdi: 'Amansız Elli' soğukları geliyor! Dikkat çeken uyarı...

Ocak ayı itibarıyla soğuk hava dalgası yurda giriş yaptı. Megakentliler İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak sorusuna yanıt ararken Yüksek Meteoroloji Mühendisi Ahmet Köse, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Köse, halk arasında "kara kış" olarak bilinen, eskilerin "amansız elli" adını verdikleri soğuların yaşanacağını bildirdi. Toplamda 50 gün süren soğuklar için tarih verdi.

Meteoroloji mühendisi tarih verdi: ’Amansız Elli’ soğukları geliyor! Dikkat çeken uyarı...

Yüksek Meteoroloji Mühendisi Ahmet Köse, tarih vererek açıkladı. Havanın gelecek günlerde hızla soğuyacağını ve "kara kış"ın yaşanacağını belirten Köse, soğuğa karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu. Eskilerin "amansız elli" adını verdikleri soğuk havalara ilişkin açıklamalarda bulunan isim, o tarihe dikkat çekti.

Meteoroloji mühendisi tarih verdi: ’Amansız Elli’ soğukları geliyor! Dikkat çeken uyarı...

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yayın Kurulu Başkanı ve Haliç Üniversitesinde öğretim görevlisi de olan Köse, halk arasında "kara kış" olarak bilinen, eskilerin "amansız elli" adını verdikleri soğuk havalara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Meteoroloji mühendisi tarih verdi: ’Amansız Elli’ soğukları geliyor! Dikkat çeken uyarı...

Havanın gelecek günlerde hızla soğuyacağını ve "kara kış"ın yaşanacağını belirten Köse, soğuğa karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Meteoroloji mühendisi tarih verdi: ’Amansız Elli’ soğukları geliyor! Dikkat çeken uyarı...

Köse, başladığı günden itibaren şiddeti artacak bu havaların, adını "amansız" kelimesinden aldığına dikkati çekerek, "Amansız kelimesi mana olarak 'aman vermez, acımasız, cana kıyıcı, hoşgörüsüz, gaddar, zalim' olarak geçmektedir. Anlamından da anlaşılacağı üzere bu soğuklar, uzun soluklu 50 gün sürdüğü ve aman vermediği için atalarımız bu ismi vermişlerdir." diye konuştu.

Meteoroloji mühendisi tarih verdi: ’Amansız Elli’ soğukları geliyor! Dikkat çeken uyarı...

"11 OCAK'TAN İTİBAREN YAŞANMAYA BAŞLAYACAK"

Normal şartlarda söz konusu soğukların 4 Ocak'ta başladığını fakat bu yıl tarihlerin "omega blokajı" nedeniyle yaşanan yüksek basınçtan etkilendiğini anlatan Köse, "Bu sene amansız elli soğukları yurdumuzda bir hafta sapmayla 11 Ocak'tan itibaren yaşanmaya başlayacak. Soğukların aralıksız devam etmesi yüzünden, bu günlere 'amansız elli' denmiştir. 10 gün kara kışın sonunda, 31 gün zemheride, 9 gün gücüğün başında, toplam 50 gündür." dedi.

SON DAKİKA