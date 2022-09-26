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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Meteoroloji paylaştı: Sıcaklıklar artıyor! İşte il il hava durumu raporu
Giriş Tarihi: 26.09.2022 11:14 Güncelleme Tarihi: 26.09.2022 11:22

SON DAKİKA: Meteoroloji paylaştı: Sıcaklıklar artıyor! İşte il il hava durumu raporu

SON DAKİKA HABERLERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; ülke genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. İşte il il hava durumu tahmin raporu...

SON DAKİKA: Meteoroloji paylaştı: Sıcaklıklar artıyor! İşte il il hava durumu raporu

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji paylaştı: Sıcaklıklar artıyor! İşte il il hava durumu raporu

Genellikle az bulutlu ve açık, zamanla Marmara'nın yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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SON DAKİKA: Meteoroloji paylaştı: Sıcaklıklar artıyor! İşte il il hava durumu raporu

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde aratarak genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji paylaştı: Sıcaklıklar artıyor! İşte il il hava durumu raporu

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji paylaştı: Sıcaklıklar artıyor! İşte il il hava durumu raporu

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA