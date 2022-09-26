SON DAKİKA: Meteoroloji paylaştı: Sıcaklıklar artıyor! İşte il il hava durumu raporu

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor. Genellikle az bulutlu ve açık, zamanla Marmara'nın yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde aratarak genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU MARMARA Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 27°C Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 24°C Az bulutlu ve açık KOCAELİ °C, 29°C Az bulutlu ve açık TEKİRDAĞ °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. AFYONKARAHİSAR °C, 28°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 31°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 29°C Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 28°C Az bulutlu ve açık AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 33°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 30°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 32°C Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 29°C Az bulutlu ve açık İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 27°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 29°C Az bulutlu ve açık KONYA °C, 27°C Az bulutlu ve açık SİVAS °C, 25°C Az bulutlu ve açık BATI KARADENİZ Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu KASTAMONU °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu ARTVİN °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 28°C Az bulutlu ve açık VAN °C, 22°C Az bulutlu ve açık GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 33°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 32°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 31°C Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 33°C Az bulutlu ve açık