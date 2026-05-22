Haberler Yaşam Meteoroloji raporu ile hava durumu: Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? 27-28-29-30 Mayıs hava raporu
Giriş Tarihi: 22.05.2026 18:45

Meteoroloji raporu ile hava durumu: Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? 27-28-29-30 Mayıs hava raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27-28-29-30 Mayıs tarihlerini kapsayan Kurban Bayramı hava tahmin raporunu güncelleyerek yeni değerlendirmelerini yayımladı. Milyonlarca vatandaşın tatil ve ziyaret planlarını yakından ilgilendiren raporda, bazı bölgeler için yaz güneşi öngörülürken, bazı iller için ise sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte bayram planı yaparken mağdur olmamak için dikkat etmeniz gereken il il hava durumu detayları…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde milyonları ilgilendiren yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Bayram planı yapanların merakla beklediği 27-28-29-30 Mayıs tahminleri için harita güncellendi.

METEROLOJİ AÇIKLADI: İSTANBUL VE ANKARA'DA YAĞIŞ SÜRPRİZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son tahminlerine göre;

Kurban Bayramı'nda yurt genelinin parçalı çok bulutlu ve büyük bölümünün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ise güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

ANKARA VE İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE EZBER BOZAN DEĞİŞİKLİK

Başkent Ankara ve İç Anadolu Bölgesi sakinleri, bayram sabahına beklenmedik bir serinlik ve bulutlu bir gökyüzü ile uyanmaya hazır olmalı. Meteoroloji'nin son verilerine göre, bayramın ilk iki günü bölge genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin biraz altında seyredecek ve akşam saatlerinde hafif rüzgarla birlikte serinlik hissi artacak.

Özellikle bayram ziyaretleri için yola çıkacak olan vatandaşların yanlarına ince bir hırka veya ceket almaları uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor. Bayramın üçüncü gününden itibaren ise başkentte nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 26 dereceye kadar tırmanması ve güneşin yüzünü tamamen göstermesi bekleniyor.

İZMİR VE EGE KIYILARINDA ERKEN YAZ PROVASI

Yurdun batı kıyılarında ise kuzeydeki serinliğin tam aksine, adeta tam bir yaz provası yaşanacak ve termometreler mevsim normallerinin üzerine çıkarak adeta zirveyi görecek. Bayram tatili süresince İzmir'de gökyüzünde tek bir bulut dahi görülmezken, ilk gün 27 derece civarında seyreden sıcaklıklar, bayramın üçüncü ve dördüncü günü rüzgarın da kesilmesiyle tam 32 dereceye kadar ulaşacak.

ANTALYA VE GÜNEY İLLERİNDE DENİZ SEZONU RESMEN AÇILIYOR

Akdeniz Bölgesi, Kurban Bayramı'nı tam anlamıyla yaz modunda karşılamaya hazırlanan şanslı bölgelerin başında geliyor. Turizmin göz bebeği Antalya'da bayram boyunca 29-30 derecelik bir deniz havası hakim olurken, deniz suyu sıcaklıkları da tatilcileri fazlasıyla memnun edecek seviyelerde seyredecek.

Sadece sahil şeridi değil, Adana ve çevre illerde de yüksek nem oranıyla birlikte sıcaklık etkisi katlanarak artacak. Bayram tatilini güney sahillerinde geçirecek olan vatandaşlar için Meteoroloji haritası, kesintisiz bir güneş ve sıcak hava dalgası müjdeliyor.

UZMANLAR UYARIYOR: DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA TERMOMETRELER REKOR SEVİYEYE ÇIKIYOR

İç kısımlara ve Güneydoğu Anadolu bölgesine doğru gidildiğinde ise Kurban Bayramı hava durumu tablosu çok daha sert bir hal alıyor. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep gibi illerde bayramın daha ilk gününden itibaren sıcaklıkların 35-36 derece sınırını aşması ve kronik bunaltıcı sıcakların etkili olması bekleniyor.

Uzmanlar, özellikle bayram ziyareti trafiğinin yoğun olacağı öğle saatlerinde (11.00 ile 16.00 arasında) yaşlıların, çocukların ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların doğrudan güneş ışığına maruz kalmaması gerektiğinin altını önemle çiziyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
