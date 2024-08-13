Meteoroloji hava durumu uyarısı! Afrika sıcakları geliyor: İstanbul, İzmir ve Ankara’da hava nasıl olacak?

Son tahminlere göre, yurdun batı ve güney kesimlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceğini belirten Acar, iç kesimlerde ise hafta ortasında gece sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceğini söyledi.