Giriş Tarihi: 13.08.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
15:38
Meteoroloji hava durumu uyarısı! Afrika sıcakları geliyor: İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak?
Son dakika haberleri: Ağustos ayı ile birlikte yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, Azor yüksek basıncının etkisiyle Afrika'daki sıcak havanın ülkemize taşınacağını bildirdi. 3 büyükşehirdeki sıcaklıklara ilişkin de bilgi veren Acar, özellikle İzmir'e dikkat çekti. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...