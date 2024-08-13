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Giriş Tarihi: 13.08.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 15:38

Meteoroloji hava durumu uyarısı! Afrika sıcakları geliyor: İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak?

Son dakika haberleri: Ağustos ayı ile birlikte yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, Azor yüksek basıncının etkisiyle Afrika'daki sıcak havanın ülkemize taşınacağını bildirdi. 3 büyükşehirdeki sıcaklıklara ilişkin de bilgi veren Acar, özellikle İzmir'e dikkat çekti. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

AA
Meteoroloji hava durumu uyarısı! Afrika sıcakları geliyor: İstanbul, İzmir ve Ankara’da hava nasıl olacak?

Son dakika haberleri: Son haftalarda sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yeni bir uyarı geldi. MGM Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, önümüzdeki 1 haftalık periyodun kurak geçeceğini belirterek, 3 büyükşehrin sıcaklıklarına ilişkin bilgi verdi. Özellikle İzmir'e dikkat çeken Acar, kentte sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceğini ifade etti.

Meteoroloji hava durumu uyarısı! Afrika sıcakları geliyor: İstanbul, İzmir ve Ankara’da hava nasıl olacak?

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, bu hafta yurtta beklenen hava durumu tahminlerine ilişkin bilgi verdi.

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Meteoroloji hava durumu uyarısı! Afrika sıcakları geliyor: İstanbul, İzmir ve Ankara’da hava nasıl olacak?

Son tahminlere göre, yurdun batı ve güney kesimlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceğini belirten Acar, iç kesimlerde ise hafta ortasında gece sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceğini söyledi.

Meteoroloji hava durumu uyarısı! Afrika sıcakları geliyor: İstanbul, İzmir ve Ankara’da hava nasıl olacak?

İKİ BÖLGEYİ İŞARET ETTİ: SICAKLIKLAR DÜŞEBİLİR

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin, Rusya üzerinde bulunan soğuk hava dalgasıyla serinleyeceğini ifade eden Acar, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşebileceğini aktardı.

Meteoroloji hava durumu uyarısı! Afrika sıcakları geliyor: İstanbul, İzmir ve Ankara’da hava nasıl olacak?

AFRİKA SICAKLARI GELİYOR

Acar, ağustos ayı boyunca mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların beklendiğini dile getirerek, "Özellikle ülkemizin güneybatı kesimlerinde Azor yüksek basıncının etkisiyle Afrika'daki sıcak havayı ülkemize taşınacak." diye konuştu.

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