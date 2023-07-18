Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Meteoroloji uyardı… Sağlık Bakanlığı o hastalığı olanlara ‘Evde kalın’ çağrısı yaptı: 35 dereceyi aşacak!
Giriş Tarihi: 18.07.2023 15:28 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 15:28

Meteoroloji uyardı… Sağlık Bakanlığı o hastalığı olanlara ‘Evde kalın’ çağrısı yaptı: 35 dereceyi aşacak!

Afrika sıcakları, Türkiye'yi etsini altına aldı… Termometreler, rekor dereceleri yansıttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Marmara ve Ege Bölgesi'ni uyardı. Hava sıcaklıklarının 35 dereceyi aşacağı vurgulandı. Sağlık Bakanlığı ise o hastalığı olanları uyardı: Evde kalın…

Meteoroloji uyardı… Sağlık Bakanlığı o hastalığı olanlara ‘Evde kalın’ çağrısı yaptı: 35 dereceyi aşacak!

Bu yıl hava sıcaklıkları rekor kırmaya devam ediyor… Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege Bölgesi için kritik bir uyarı yaptı.

Meteoroloji uyardı… Sağlık Bakanlığı o hastalığı olanlara ‘Evde kalın’ çağrısı yaptı: 35 dereceyi aşacak!

Yarından itibaren belirtilen bölgede yüksek sıcaklıkların yaşanacağı vurgulandı. Özellikle Marmara'da sıcaklıkların 35 dereceyi aşacağı açıklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Meteoroloji uyardı… Sağlık Bakanlığı o hastalığı olanlara ‘Evde kalın’ çağrısı yaptı: 35 dereceyi aşacak!

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre Marmara Bölgesi'nde 19 Temmuz Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıkları yükselecek. İstanbul'da termometreler 35 dereceyi görecek…

Meteoroloji uyardı… Sağlık Bakanlığı o hastalığı olanlara ‘Evde kalın’ çağrısı yaptı: 35 dereceyi aşacak!

SAĞLIK BAKANLIĞI UYARDI...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Sağlık Bakanlığı da önemli bir açıklama yaptı. Aşırı sıcaklara karşı özellikle 5 grubu uyardı.

Meteoroloji uyardı… Sağlık Bakanlığı o hastalığı olanlara ‘Evde kalın’ çağrısı yaptı: 35 dereceyi aşacak!

Şu ifadeleri kullandı:

- Kronik hastalığı olanlar

- 65 ve üstü yaştakiler

- Dört yaşından küçük çocuklar

SON DAKİKA