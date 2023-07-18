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Meteoroloji uyardı… Sağlık Bakanlığı o hastalığı olanlara ‘Evde kalın’ çağrısı yaptı: 35 dereceyi aşacak!
Giriş Tarihi: 18.07.2023 15:28
Güncelleme Tarihi: 18.07.2023
15:28
Meteoroloji uyardı… Sağlık Bakanlığı o hastalığı olanlara ‘Evde kalın’ çağrısı yaptı: 35 dereceyi aşacak!
Afrika sıcakları, Türkiye'yi etsini altına aldı… Termometreler, rekor dereceleri yansıttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Marmara ve Ege Bölgesi'ni uyardı. Hava sıcaklıklarının 35 dereceyi aşacağı vurgulandı. Sağlık Bakanlığı ise o hastalığı olanları uyardı: Evde kalın…