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Meteoroloji uyardı! Sibirya soğukları kapıda! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Giriş Tarihi: 02.02.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025
10:06
Meteoroloji uyardı! Sibirya soğukları kapıda! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı son tahminlerine göre, bahar günlerinin yaşandığı İstanbul'un yarından itibaren Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine gireceği belirtildi. Buna ek olarak önümüzdeki hafta hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Sıcaklıkların hızlı düşüşüyle beraber yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerindeki bir çok ilde kar yağışı görülecek... Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte detaylar...