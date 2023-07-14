Haberler Yaşam Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 44 dereceyi geçecek! Sağlık Bakanlığı'ndan evde kalın çağrısı...

Giriş Tarihi: 14.07.2023 09:09 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 16:59

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 44 dereceyi geçecek! Sağlık Bakanlığı'ndan evde kalın çağrısı...

Afrika üzerinden gelen çöl sıcakları Türkiye'yi etkisi altına aldı. Bugün ve cumartesi günü pik seviyeye ulaşması beklenen sıcaklıklar nedeniyle uzmanlar kritik uyarılar yaptı. Özellikle bugün, sıcaklıkların gölgede İstanbul'da ve Ankara'da 35, İzmir'de 38, Antalya'da 43 derece ölçüleceği vurgulandı. Sağlık Bakanlığı da sıcak hava ile ilgili uyardı. Yapılan açıklamada "Aşırı sıcak havada mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın. Mecburen dışarı çıktığınız durumlarda gölge yerleri tercih edin ve dışarıda uzun süre kalmamaya dikkat edin" ifadeleri kullanıldı.