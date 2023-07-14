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Haberler Yaşam Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 44 dereceyi geçecek! Sağlık Bakanlığı'ndan evde kalın çağrısı...
Giriş Tarihi: 14.07.2023 09:09 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 16:59

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 44 dereceyi geçecek! Sağlık Bakanlığı'ndan evde kalın çağrısı...

Afrika üzerinden gelen çöl sıcakları Türkiye'yi etkisi altına aldı. Bugün ve cumartesi günü pik seviyeye ulaşması beklenen sıcaklıklar nedeniyle uzmanlar kritik uyarılar yaptı. Özellikle bugün, sıcaklıkların gölgede İstanbul'da ve Ankara'da 35, İzmir'de 38, Antalya'da 43 derece ölçüleceği vurgulandı. Sağlık Bakanlığı da sıcak hava ile ilgili uyardı. Yapılan açıklamada "Aşırı sıcak havada mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın. Mecburen dışarı çıktığınız durumlarda gölge yerleri tercih edin ve dışarıda uzun süre kalmamaya dikkat edin" ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 44 dereceyi geçecek! Sağlık Bakanlığı’ndan evde kalın çağrısı...

Afrika üzerinden gelen çöl sıcakları, Türkiye'yi etkisi altına aldı. Bugün ve cumartesi günü pik seviyeye ulaşması beklenen sıcaklıklar nedeniyle uzmanlar önemli uyarılar yaptı.

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 44 dereceyi geçecek! Sağlık Bakanlığı’ndan evde kalın çağrısı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde sıcaklıkların 2 - 4 derece artacağı vurgulandı. Çöl sıcaklarının etkisi nedeniyle bugün gölgede İstanbul'da ve Ankara'da 35, İzmir'de 38, Antalya'da 43 derece ölçüleceği vurgulandı.

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Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 44 dereceyi geçecek! Sağlık Bakanlığı’ndan evde kalın çağrısı...

İstanbul Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, yurtta etkili olan sıcak hava dalgasına ilişkin önemli uyarılar yaptı.

Çöl sıcakları Türkiye'yi etkisi altına aldı! Uzmanlar uyardı: "Günlerce sürecek" | Video

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 44 dereceyi geçecek! Sağlık Bakanlığı’ndan evde kalın çağrısı...

Adil Tek, "Aşırı sıcaklar bazı kentlerde cuma bazı kentlerde ise cumartesi pik seviyeye çıkacak. Pik noktanın görülmesinden sonra sıcaklıklar birkaç derece düşecek. Sıcaklıklar İstanbul'da 37-38, Ankara'da 39-40, İzmir'de 42, Aydın, Şanlıurfa ve Mardin'de 45 derecelere çıkacak. Trakya'da da iç kesimlerde sıcaklıklar 40 dereceleri görecek" ifadesini kullandı.

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 44 dereceyi geçecek! Sağlık Bakanlığı’ndan evde kalın çağrısı...

SICAKLIKLAR 10 GÜN SÜRECEK

Sıcak havaların 15 Ağustos'a kadar süreceğini, aşırı sıcakların ise 10 gün boyunca etkili olacağını belirten uzmanlar, kuraklık tehlikesine karşı da uyardı. Özellikle su tasarrufunda bulunulması gerektiğini vurguladı.

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