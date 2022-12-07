Meteoroloji uyarmıştı! Van merkeze mevsimin ilk karı düştü: Kısa sürede 15 cm’ye ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Van merkeze mevsimin ilk karı düştü. Kar kalınlığı kısa sürede 15 santimetreye ulaşırken, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolların kapanmaması için çalışma başlattı. İşte detaylar...