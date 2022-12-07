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Haberler Yaşam Meteoroloji uyarmıştı! Van merkeze mevsimin ilk karı düştü: Kısa sürede 15 cm'ye ulaştı
Giriş Tarihi: 07.12.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 09:53

Meteoroloji uyarmıştı! Van merkeze mevsimin ilk karı düştü: Kısa sürede 15 cm'ye ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Van merkeze mevsimin ilk karı düştü. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaşırken, sabah saatlerinde okula giden öğrenciler lapa lapa yağan karın altında yürüdü.

DHA
Meteoroloji uyarmıştı! Van merkeze mevsimin ilk karı düştü: Kısa sürede 15 cm’ye ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Van merkeze mevsimin ilk karı düştü. Kar kalınlığı kısa sürede 15 santimetreye ulaşırken, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolların kapanmaması için çalışma başlattı. İşte detaylar...

Meteoroloji uyarmıştı! Van merkeze mevsimin ilk karı düştü: Kısa sürede 15 cm’ye ulaştı

SOKAKLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Van merkezde etkili olan soğuk hava, dün gece yerini kar yağışına bıraktı.

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Meteoroloji uyarmıştı! Van merkeze mevsimin ilk karı düştü: Kısa sürede 15 cm’ye ulaştı

Geçen yıl aralık ortasında ilk karın düştüğü kent merkezine, bu yıl erken kar yağdı.

Meteoroloji uyarmıştı! Van merkeze mevsimin ilk karı düştü: Kısa sürede 15 cm’ye ulaştı

Kar yağışı ile birlikte sokaklar beyaza büründü.

Meteoroloji uyarmıştı! Van merkeze mevsimin ilk karı düştü: Kısa sürede 15 cm’ye ulaştı

KAR KALINLIĞI 15 SANTİMETREYE ULAŞTI

Sabah erken saatlerde okullarına giden öğrenciler, lapa lapa yağan karın altında yürüdü.

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