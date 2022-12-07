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Meteoroloji uyarmıştı! Van merkeze mevsimin ilk karı düştü: Kısa sürede 15 cm'ye ulaştı
Giriş Tarihi: 07.12.2022 09:50
Güncelleme Tarihi: 07.12.2022
09:53
Meteoroloji uyarmıştı! Van merkeze mevsimin ilk karı düştü: Kısa sürede 15 cm'ye ulaştı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Van merkeze mevsimin ilk karı düştü. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaşırken, sabah saatlerinde okula giden öğrenciler lapa lapa yağan karın altında yürüdü.