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Giriş Tarihi: 01.09.2021 08:31 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 08:31

Meteoroloji uzmanından hava durumu uyarısı! İstanbul için tarih verdi: Yeni bir tehlike!

Meteoroloji uzmanı Deniz Demirhan, Sabah.com.tr'nin sorularını yanıtladı. Karadeniz'de kuvvetli yağış beklendiğini belirten Demirhan, İstanbul için de tarih vererek uyardı…

Halil İbrahim Ülkü
Meteoroloji uzmanından hava durumu uyarısı! İstanbul için tarih verdi: Yeni bir tehlike!

METEOROLOJİ UZMANINDAN UYARI!

Meteoroloji uzmanı Deniz Demirhan, Eylül ayı değerlendirmesinde bulundu. Demirhan, "2-3 Eylül tarihlerinde Karadeniz ve Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 7 -8 derece düşeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da sel ve su baskını tehlikesi olur mu? Karadeniz'de yeni bir sel felaketi olma ihtimali nedir?" şeklindeki soruları şöyle yanıtladı:

Meteoroloji uzmanından hava durumu uyarısı! İstanbul için tarih verdi: Yeni bir tehlike!

2-3 Eylül tarihlerinde İstanbul'da, Marmara Bölgesi, Trakya bölgesi ve Karadeniz bölgesinde yağış bekleniyor. Yağış batı ve orta Karadeniz'de daha kuvvetli olacaktır.

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Meteoroloji uzmanından hava durumu uyarısı! İstanbul için tarih verdi: Yeni bir tehlike!

Kastamonu'da sel ve su baskını ihtimali olabilir. Ancak Samsun ve Sinop'ta da kuvvetli yağış bekleniyor. Artvin-Ordu arasındaki tüm illerde de yağış sel ve su baskınının yanı sıra heyelanı da getirebilir.

Meteoroloji uzmanından hava durumu uyarısı! İstanbul için tarih verdi: Yeni bir tehlike!

Yağışın beklendiği bu bölgelerde 2 Eylül itibariyle sıcaklığın da 7-8 derece düşmesi bekleniyor. İstanbul'da 24 dereceye kadar düşmesi beklenen sıcaklıklarla beraber rüzgar da saatte 30 km'ye kadar çıkabilir. Bu bir fırtınayı işaret eder.

Meteoroloji uzmanından hava durumu uyarısı! İstanbul için tarih verdi: Yeni bir tehlike!

İSTANBUL İÇİN TARİH VERDİ: YENİ BİR TEHLİKE!

Ancak İstanbul'da 2-4 Eylül tarihleri arasında başka bir tehlike daha söz konusu… Hava kirliliği… Bu günlerde İstanbul yüksek basıncın etkisi altında olacaktır.

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