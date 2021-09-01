Meteoroloji uzmanından hava durumu uyarısı! İstanbul için tarih verdi: Yeni bir tehlike!

Yağışın beklendiği bu bölgelerde 2 Eylül itibariyle sıcaklığın da 7-8 derece düşmesi bekleniyor. İstanbul'da 24 dereceye kadar düşmesi beklenen sıcaklıklarla beraber rüzgar da saatte 30 km'ye kadar çıkabilir. Bu bir fırtınayı işaret eder.