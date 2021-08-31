Meteoroloji uzmanından uyarı! İstanbul için tarih verdi: Yeni bir tehlike!

METEOROLOJİ UZMANINDAN UYARI! Meteoroloji uzmanı Deniz Demirhan, Eylül ayı değerlendirmesinde bulundu. Demirhan, '2-3 Eylül tarihlerinde Karadeniz ve Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 7 -8 derece düşeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da sel ve su baskını tehlikesi olur mu? Karadeniz'de yeni bir sel felaketi olma ihtimali nedir?' şeklindeki soruları şöyle yanıtladı: 2-3 Eylül tarihlerinde İstanbul'da, Marmara Bölgesi, Trakya bölgesi ve Karadeniz bölgesinde yağış bekleniyor. Yağış batı ve orta Karadeniz'de daha kuvvetli olacaktır. Kastamonu'da sel ve su baskını ihtimali olabilir. Ancak Samsun ve Sinop'ta da kuvvetli yağış bekleniyor. Artvin-Ordu arasındaki tüm illerde de yağış sel ve su baskınının yanı sıra heyelanı da getirebilir. Yağışın beklendiği bu bölgelerde 2 Eylül itibariyle sıcaklığın da 7-8 derece düşmesi bekleniyor. İstanbul'da 24 dereceye kadar düşmesi beklenen sıcaklıklarla beraber rüzgar da saatte 30 km'ye kadar çıkabilir. Bu bir fırtınayı işaret eder. İSTANBUL İÇİN TARİH VERDİ: YENİ BİR TEHLİKE! Ancak İstanbul'da 2-4 Eylül tarihleri arasında başka bir tehlike daha söz konusu... Hava kirliliği... Bu günlerde İstanbul yüksek basıncın etkisi altında olacaktır. Bu durum şehir merkezlerinden atmosfere gönderilen kirleticilerin, dağılmadan olduğu yerde kalmasına sebep olabilir. Bu durum hava kirleticilerinin birikmesine ve tehlikeli boyutlara ulaşmasına sebep olabilir. Dışarı çıkmadan ve evlerimizin penceresini açmadan önce bölgemizdeki hava kalitesine çevre ve şehircilik bakanlığı uygulamasından bakmamız gerekir. Hava kirliliği sebebiyle de dışarıya maske ile çıkmak önem taşımaktadır. GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI Öte yandan; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yarından itibaren hava sıcaklıklarında düşüş öngörülüyor. Perşembe günü mevsim normallerinin altına inmesi öngörülen sıcaklıklardaki düşüş ve serin havayla birlikte, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yarın Ankara'nın kuzeyi, Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Çorum çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. KIYILARDA ETKİLİ OLACAK Yağışların perşembe günü de Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin'in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı, cuma günü Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması öngörülüyor. İstanbul'da hava yarın parçalı bulutlu olacak. Kentte perşembe ve cuma günleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Ankara'da yarın öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağışların başkentin kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Perşembe ve cuma günü ise havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İzmir'de ise 3 gün boyunca yağış beklenmezken havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.