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Haberler Yaşam Meteoroloji ve AFAD alarm verdi: İstanbul dahil 15 ile sağanak yağış ve fırtına uyarısı!
Giriş Tarihi: 23.05.2024 08:48 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 08:59

Meteoroloji ve AFAD alarm verdi: İstanbul dahil 15 ile sağanak yağış ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji ve AFAD'dan hava durumuyla ilgili peş peşe uyarılar geldi. Tüm Türkiye'de parçalı ve yer yer çok bulutlu hava durumu beklenirken İstanbul dahil 15 il için sağanak yağış ve fırtına alarmı verildi. İşte yağış beklenen o iller…

Meteoroloji ve AFAD alarm verdi: İstanbul dahil 15 ile sağanak yağış ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuyla ilgili yapılan son değerlendirmeleri açıkladı. Tüm Türkiye'de parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, (Muğla hariç) Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği açıklandı.

Meteoroloji ve AFAD alarm verdi: İstanbul dahil 15 ile sağanak yağış ve fırtına uyarısı!

ÇÖL TOZU UYARISI!

Yağışların; İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Batı kesimlerde toz taşınımının beklendiği belirtildi.

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Meteoroloji ve AFAD alarm verdi: İstanbul dahil 15 ile sağanak yağış ve fırtına uyarısı!

AFAD'DAN DA UYARI GELDİ!

AFAD'ın sosyal medya hesabından sel uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Kısa süreli yoğun yağışlar ani sellere, uzun süreli yağışlar ise akarsuların taşmasına neden olabilir. Sellerin yıkıcı etkilerinden korunabilmek için; bölgenizin sel riskini öğrenin, sel durumunda sakin kalın, sel yatağı ve çukur bölgeleri terk edin, sel sularının içine girmeyin, elektrik kaynaklarından uzak durun. Alacağımız önlemlerle sel kaynaklı can ve mal kayıplarının önüne geçebiliriz. Afet risklerine karşı, hep birlikte!" ifadelerini kullandı.

İŞTE SAĞANAK BEKLENEN İLLER

Meteoroloji'den yapılan açıklamada Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Adana, Antalya, Burdur, Ankara, Eskişehir, Konya, Sivas, Bolu, Düzce, Zonguldak, Samsun, Tokat, Kars, Malatya, Van, Diyarbakır ve Siirt illerinde sağanak yapış beklendiği açıklandı.

Meteoroloji ve AFAD alarm verdi: İstanbul dahil 15 ile sağanak yağış ve fırtına uyarısı!

15 İLE SARI KODLU UYARI

Sarı kodlu uyarılan iller şöyle: Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Bolu, Eskişehir, Ankara, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Çorum ve Kırıkkale.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, diğer yerlerde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, diğer yerlerde batı ve güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su basını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneybatısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji ve AFAD alarm verdi: İstanbul dahil 15 ile sağanak yağış ve fırtına uyarısı!

23 MAYIS PERŞEMBE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışla birlikte azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 15°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 13°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 16°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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