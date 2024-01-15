Meteoroloji ve AFAD peşe peşe paylaştı! 25 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı hava durumu tahmin raporuna göre; yarın 25 ilde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Sarı ve turuncun kodlu uyarı yapılan illerde sağanak yağışın yanı sıra kuvvetli rüzgarın da etkili olması öngörülüyor. Peki hangi iller için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...