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Haberler Yaşam Meteoroloji ve AFAD peşe peşe paylaştı! 25 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Çok kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 15.01.2024 16:32 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 17:02

Meteoroloji ve AFAD peşe peşe paylaştı! 25 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; yarın İzmir, Aydın ve Muğla'nın da aralarında olduğu 25 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde kuvvetli sağanak ve rüzgarın etkili olması bekleniyor. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından AFAD'ın raporunu paylaşarak vatandaşları uyardı. Peki hangi illerde sağanak bekleniyor? Hangi kentler için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Meteoroloji ve AFAD peşe peşe paylaştı! 25 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı hava durumu tahmin raporuna göre; yarın 25 ilde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Sarı ve turuncun kodlu uyarı yapılan illerde sağanak yağışın yanı sıra kuvvetli rüzgarın da etkili olması öngörülüyor. Peki hangi iller için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Meteoroloji ve AFAD peşe peşe paylaştı! 25 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Ocak ayının ilk günlerinden itibaren Türkiye, yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi.

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Meteoroloji ve AFAD peşe peşe paylaştı! 25 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Yurdun bazı kesimlerinde kuvvetli sağanak etkili olurken, bazı kesimlerinde de karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili oldu

Meteoroloji ve AFAD peşe peşe paylaştı! 25 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Geçen hafta yurt genelinde etkili olan yağışlı havanın ardından yeni haftada sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'dan yeni bir uyarı geldi.

Meteoroloji ve AFAD peşe peşe paylaştı! 25 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Çok kuvvetli geliyor

SON DAKİKA: 25 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; yarın İzmir ve Aydın'ın da aralarında olduğu 25 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.

SON DAKİKA