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Meteoroloji ve AFAD peşe peşe paylaştı! 25 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Çok kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 15.01.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
17:02
Meteoroloji ve AFAD peşe peşe paylaştı! 25 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Çok kuvvetli geliyor
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; yarın İzmir, Aydın ve Muğla'nın da aralarında olduğu 25 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde kuvvetli sağanak ve rüzgarın etkili olması bekleniyor. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından AFAD'ın raporunu paylaşarak vatandaşları uyardı. Peki hangi illerde sağanak bekleniyor? Hangi kentler için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...