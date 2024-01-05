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Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu hava durumu uyarısı; kuvvetli geliyor! İstanbullular o tarihe dikkat: Kar geliyor
Giriş Tarihi: 05.01.2024 09:08
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
09:08
Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu hava durumu uyarısı; kuvvetli geliyor! İstanbullular o tarihe dikkat: Kar geliyor
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu raporuna göre; Kahramanmaraş'ın da aralarında olduğu 11 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde gök gürültülü sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Öte yandan Meteoroloji tarafından paylaşılan haritalı hava durumu raporunda ise İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi. Peki hangi illerde sağanak ve kar yağışı etkili olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...