Meteoroloji’den 11 il için sarı kodlu hava durumu uyarısı; kuvvetli geliyor! İstanbullular o tarihe dikkat: Kar geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusu hava durumu raporu ile birlikte yanıt bulurken, 11 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde gök gürültülü sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki önümüzdeki 5 gün boyunca il il hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde kar ve sağanak bekleniyor? İşte son dakika hava durumu raporunun detayları...