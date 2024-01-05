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Haberler Yaşam Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu hava durumu uyarısı; kuvvetli geliyor! İstanbullular o tarihe dikkat: Kar geliyor
Giriş Tarihi: 05.01.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 09:08

Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu hava durumu uyarısı; kuvvetli geliyor! İstanbullular o tarihe dikkat: Kar geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu raporuna göre; Kahramanmaraş'ın da aralarında olduğu 11 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde gök gürültülü sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Öte yandan Meteoroloji tarafından paylaşılan haritalı hava durumu raporunda ise İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi. Peki hangi illerde sağanak ve kar yağışı etkili olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Meteoroloji’den 11 il için sarı kodlu hava durumu uyarısı; kuvvetli geliyor! İstanbullular o tarihe dikkat: Kar geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusu hava durumu raporu ile birlikte yanıt bulurken, 11 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde gök gürültülü sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki önümüzdeki 5 gün boyunca il il hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde kar ve sağanak bekleniyor? İşte son dakika hava durumu raporunun detayları...

Meteoroloji’den 11 il için sarı kodlu hava durumu uyarısı; kuvvetli geliyor! İstanbullular o tarihe dikkat: Kar geliyor

SON DAKİKA: METEOROLOJİDEN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Yeni yılda hava sıcaklıkları özellikle Marmara Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

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Meteoroloji’den 11 il için sarı kodlu hava durumu uyarısı; kuvvetli geliyor! İstanbullular o tarihe dikkat: Kar geliyor

Doğu Anadolu ve Karadeniz'in bazı bölgelerinde kar ve sağanak yağış etkili olurken, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunun cevabı merak ediliyordu.

Meteoroloji’den 11 il için sarı kodlu hava durumu uyarısı; kuvvetli geliyor! İstanbullular o tarihe dikkat: Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı.

Meteoroloji’den 11 il için sarı kodlu hava durumu uyarısı; kuvvetli geliyor! İstanbullular o tarihe dikkat: Kar geliyor

Raporda İstanbul'a kar yağışı için tarih verilirken, 11 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

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