Meteoroloji’den 13 il için sel uyarısı! Muş ve Ordu’da 2 kişi hayatını kaybetmişti!

Meteorologi Genel Müdürlüğü ise bugün 13 il için yeni bir uyarı yaptı. Yapılan son değerlendirmelere göre Meteoroloji 12 ili gök gürültülü sağanağa karşı sarı kodla uyardı. Ordu ise turuncu kodla uyarıldı. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Samsun'un doğusu, Ordu, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı vurgulandı.