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Meteoroloji’den 13 il için sel uyarısı! Muş ve Ordu’da 2 kişi hayatını kaybetmişti!
Giriş Tarihi: 08.07.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
11:58
Meteoroloji’den 13 il için sel uyarısı! Muş ve Ordu’da 2 kişi hayatını kaybetmişti!
Meteoroloji'nin günlerdir uyarısını yaptığı sağanak yağış, dün etkisini artırdı. Ordu ve Muş'ta sağanak sonrası sel sularına kapılan 83 yaşında Hatice Kocakoç ile Muş'ta yaşayan 20 yaşındaki Nazar Karataş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yağışların devam edeceğini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni bir uyarı yaptı. 12 il için sarı, 1 il için de turuncu kodlu alarm verdiği illeri açıkladı.