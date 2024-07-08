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Haberler Yaşam Meteoroloji’den 13 il için sel uyarısı! Muş ve Ordu’da 2 kişi hayatını kaybetmişti!
Giriş Tarihi: 08.07.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 11:58

Meteoroloji’den 13 il için sel uyarısı! Muş ve Ordu’da 2 kişi hayatını kaybetmişti!

Meteoroloji'nin günlerdir uyarısını yaptığı sağanak yağış, dün etkisini artırdı. Ordu ve Muş'ta sağanak sonrası sel sularına kapılan 83 yaşında Hatice Kocakoç ile Muş'ta yaşayan 20 yaşındaki Nazar Karataş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yağışların devam edeceğini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni bir uyarı yaptı. 12 il için sarı, 1 il için de turuncu kodlu alarm verdiği illeri açıkladı.

Meteoroloji’den 13 il için sel uyarısı! Muş ve Ordu’da 2 kişi hayatını kaybetmişti!

Dün Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da etkili olan sağanak yağışlar can aldı. Öğlen saatlerinden etkisini artıran sağanak yağışlar nedeniyle Ordu'da sel sularına kapılan 83 yaşında Hatice Kocakoç ile Muş'ta yaşayan 20 yaşındaki Nazar Karataş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Meteoroloji’den 13 il için sel uyarısı! Muş ve Ordu’da 2 kişi hayatını kaybetmişti!

Meteorologi Genel Müdürlüğü ise bugün 13 il için yeni bir uyarı yaptı. Yapılan son değerlendirmelere göre Meteoroloji 12 ili gök gürültülü sağanağa karşı sarı kodla uyardı. Ordu ise turuncu kodla uyarıldı. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Samsun'un doğusu, Ordu, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı vurgulandı.

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Meteoroloji’den 13 il için sel uyarısı! Muş ve Ordu’da 2 kişi hayatını kaybetmişti!

Açıklamada "Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji’den 13 il için sel uyarısı! Muş ve Ordu’da 2 kişi hayatını kaybetmişti!

BATIDA SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığının batı, güney ve iç kesimlerde 1 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2-4 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den 13 il için sel uyarısı! Muş ve Ordu’da 2 kişi hayatını kaybetmişti!

MARMARA'DA RÜZGAR VAR

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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