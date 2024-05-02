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Meteoroloji’den 15 il için sarı kodlu uyarı! Önümüzdeki 4 güne dikkat: Sağanak, gök gürültülü sağanak…
Giriş Tarihi: 02.05.2024 19:18
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
19:18
Meteoroloji’den 15 il için sarı kodlu uyarı! Önümüzdeki 4 güne dikkat: Sağanak, gök gürültülü sağanak…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre; Adana ve Hatay dahil 14 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...