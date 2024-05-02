Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Meteoroloji’den 15 il için sarı kodlu uyarı! Önümüzdeki 4 güne dikkat: Sağanak, gök gürültülü sağanak…
Giriş Tarihi: 02.05.2024 19:18 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 19:18

Meteoroloji’den 15 il için sarı kodlu uyarı! Önümüzdeki 4 güne dikkat: Sağanak, gök gürültülü sağanak…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre; Adana ve Hatay dahil 14 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Meteoroloji’den 15 il için sarı kodlu uyarı! Önümüzdeki 4 güne dikkat: Sağanak, gök gürültülü sağanak…

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları ve Batı Akdeniz haric aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den 15 il için sarı kodlu uyarı! Önümüzdeki 4 güne dikkat: Sağanak, gök gürültülü sağanak…

Yağışların; Trakya (Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimleri), Doğu kesimlerde (Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari'nin güneyi, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van'ın kuzeyi), Doğu Akdeniz (Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay'ın kuzey ilçelerinde) ve Arvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Meteoroloji’den 15 il için sarı kodlu uyarı! Önümüzdeki 4 güne dikkat: Sağanak, gök gürültülü sağanak…

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Sıcaklıkların iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den 15 il için sarı kodlu uyarı! Önümüzdeki 4 güne dikkat: Sağanak, gök gürültülü sağanak…

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuvvetli yağış beklenen yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den 15 il için sarı kodlu uyarı! Önümüzdeki 4 güne dikkat: Sağanak, gök gürültülü sağanak…

14 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Öte yandan, MGM'nin internet sitesinde yer alan MeteoUyarı sayfasında 14 il için sarı kodlu yapıldı. Söz konusu illerde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

SON DAKİKA