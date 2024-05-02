Meteoroloji’den 15 il için sarı kodlu uyarı! Önümüzdeki 4 güne dikkat: Sağanak, gök gürültülü sağanak…

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları ve Batı Akdeniz haric aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.