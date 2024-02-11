Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Meteoroloji'den 21 il için sarı kodlu alarm! Fırtına, sağanak, çığ uyarısı...
Giriş Tarihi: 11.02.2024 09:19 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 09:19

Meteoroloji'den 21 il için sarı kodlu alarm! Fırtına, sağanak, çığ uyarısı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu 21 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli rüzgarı ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Ayrıca, doğu için de çığ uyarısı yapıldı. Peki hangi iller için sarı kodlu uyarı yapıldı? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Meteoroloji’den 21 il için sarı kodlu alarm! Fırtına, sağanak, çığ uyarısı...

Şubat ayında bahardan kalma günler yaşayan Türkiye'de hava sıcaklıkları rekor kırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yeni hava tahminlerini paylaştı. Batı için fırtına, doğu için de kar ve çığ uyarısı yaptı. İstanbul dahil 21 il için sarı kodlu alarm veren Meteoroloji uzmanlar, fırtına ve sağanak yağışın beklendiği şehirleri açıkladı… İşte son dakika haberinin detayları...

Meteoroloji’den 21 il için sarı kodlu alarm! Fırtına, sağanak, çığ uyarısı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege ve Batı Akdeniz kıyıları ile zamanla Marmara'nın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Meteoroloji’den 21 il için sarı kodlu alarm! Fırtına, sağanak, çığ uyarısı...

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den 21 il için sarı kodlu alarm! Fırtına, sağanak, çığ uyarısı...

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den 21 il için sarı kodlu alarm! Fırtına, sağanak, çığ uyarısı...

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SON DAKİKA