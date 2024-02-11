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Meteoroloji'den 21 il için sarı kodlu alarm! Fırtına, sağanak, çığ uyarısı...
Giriş Tarihi: 11.02.2024 09:19
Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
09:19
Meteoroloji'den 21 il için sarı kodlu alarm! Fırtına, sağanak, çığ uyarısı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu 21 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli rüzgarı ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Ayrıca, doğu için de çığ uyarısı yapıldı. Peki hangi iller için sarı kodlu uyarı yapıldı? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...