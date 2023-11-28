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Meteoroloji'den 23 il için sarı kodlu uyarı: Şiddetli rüzgar ve kuvvetli sağanak... | İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 28.11.2023 08:10
Güncelleme Tarihi: 28.11.2023
08:10
Meteoroloji'den 23 il için sarı kodlu uyarı: Şiddetli rüzgar ve kuvvetli sağanak... | İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında olduğu 23 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Söz konusu illerde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte detaylar...