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Haberler Yaşam Meteoroloji'den 23 il için sarı kodlu uyarı: Şiddetli rüzgar ve kuvvetli sağanak... | İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 28.11.2023 08:10 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 08:10

Meteoroloji'den 23 il için sarı kodlu uyarı: Şiddetli rüzgar ve kuvvetli sağanak... | İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında olduğu 23 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Söz konusu illerde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte detaylar...

Meteoroloji’den 23 il için sarı kodlu uyarı: Şiddetli rüzgar ve kuvvetli sağanak... | İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den 23 il için sarı kodlu uyarı: Şiddetli rüzgar ve kuvvetli sağanak... | İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?

Yağışların, Kıyı Ege ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den 23 il için sarı kodlu uyarı: Şiddetli rüzgar ve kuvvetli sağanak... | İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?

HAVA SICAKLIĞI

Sıcaklıkların kıyı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den 23 il için sarı kodlu uyarı: Şiddetli rüzgar ve kuvvetli sağanak... | İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeybatı ve batılı yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Kıyı Ege ile zamanla Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den 23 il için sarı kodlu uyarı: Şiddetli rüzgar ve kuvvetli sağanak... | İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Kıyı Ege ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda kuvvetli olması beklendiğinde sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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