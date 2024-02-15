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Haberler Yaşam Meteoroloji’den İstanbul dahil 9 il için uyarı: Sıcaklıklar düşüyor! Sağanak ve karla karışık yağmur var…
Giriş Tarihi: 15.02.2024 09:06 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 09:06

Meteoroloji’den İstanbul dahil 9 il için uyarı: Sıcaklıklar düşüyor! Sağanak ve karla karışık yağmur var…

Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Hava sıcaklıkları bir anda düşerken sağanak yağış nedeniyle İstanbul'da trafik kilitlendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ise kritik uyarılar peş peşe geldi. İstanbul dahil 9 il için sağanak uyarısı yapan Meteoroloji uzmanları sıcaklıkların 6 derece düşeceğini belirtti. Su baskını, karla karışık yağmur ve çığ tehlikesine dikkat çekildi…

Meteoroloji’den İstanbul dahil 9 il için uyarı: Sıcaklıklar düşüyor! Sağanak ve karla karışık yağmur var…

Bir süredir bahardan kalma günler yaşayan Türkiye, yeniden soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Yurdun batısında yağmur, doğusunda ise kar yağışı etkiliydi. İstanbul'da sağanak yağış sabaha saatlerinden itibaren etkisini artırırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılar peş peşe geldi.

Meteoroloji’den İstanbul dahil 9 il için uyarı: Sıcaklıklar düşüyor! Sağanak ve karla karışık yağmur var…

İSTANBUL DAHİL O İLLER İÇİN SAĞANAK UYARISI

Yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının 3-6 derece birden azalacağına dikkat çekildi. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege'nin kuzey ve iç kesimleri, Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu sağanak yağışlı, Bursa, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimleri karla karışık yağmurlu olacağı belirtildi. "Yağışların İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bolu'da kuvvetli olması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

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Meteoroloji’den İstanbul dahil 9 il için uyarı: Sıcaklıklar düşüyor! Sağanak ve karla karışık yağmur var…

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Meteoroloji'den yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının; Ege'de 3-6 derece azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtildi.

Meteoroloji’den İstanbul dahil 9 il için uyarı: Sıcaklıklar düşüyor! Sağanak ve karla karışık yağmur var…

SU BASKINLARINA KARŞI UYARI!

İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik'in güneyi, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bolu için şiddetli yağışa dikkat çeken Meteoroloji uzmanlarından "Yağışların 1000 m rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte su baskını, ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısı da geldi.

Meteoroloji’den İstanbul dahil 9 il için uyarı: Sıcaklıklar düşüyor! Sağanak ve karla karışık yağmur var…

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Batıda yağmur doğuda ise kar etkiliydi. Meteoroloji, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ tehlikesine dikkat çekti. "Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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