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Meteoroloji’den İstanbul dahil 9 il için uyarı: Sıcaklıklar düşüyor! Sağanak ve karla karışık yağmur var…
Giriş Tarihi: 15.02.2024 09:06
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
09:06
Meteoroloji’den İstanbul dahil 9 il için uyarı: Sıcaklıklar düşüyor! Sağanak ve karla karışık yağmur var…
Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Hava sıcaklıkları bir anda düşerken sağanak yağış nedeniyle İstanbul'da trafik kilitlendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ise kritik uyarılar peş peşe geldi. İstanbul dahil 9 il için sağanak uyarısı yapan Meteoroloji uzmanları sıcaklıkların 6 derece düşeceğini belirtti. Su baskını, karla karışık yağmur ve çığ tehlikesine dikkat çekildi…