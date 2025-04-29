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Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için alarm! Gün verildi çok kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 29.04.2025 21:25
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
21:25
Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için alarm! Gün verildi çok kuvvetli geliyor
Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika uyarısı geldi. İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış etkisini gösterecek. Üstelik yağışlar günlerce etkisini devam ettirecek. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'da sağanak yağış ne zaman başlayacak? İşte hava durumuyla ilgili il il tüm detaylar...