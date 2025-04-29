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Haberler Yaşam Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için alarm! Gün verildi çok kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 29.04.2025 21:25 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 21:25

Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için alarm! Gün verildi çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika uyarısı geldi. İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış etkisini gösterecek. Üstelik yağışlar günlerce etkisini devam ettirecek. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'da sağanak yağış ne zaman başlayacak? İşte hava durumuyla ilgili il il tüm detaylar...

Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok il için alarm! Gün verildi çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika açıklaması geldi. İstanbul dahil birçok il için alarm verildi. İşte hava durumuyla ilgili tüm detaylar...

Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok il için alarm! Gün verildi çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege (Kütahya hariç), Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Van ve Hakkari hariç) ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Niğde, Konya, Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Denizli, Aydın, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Burdur'un batı kesimleri, Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

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Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok il için alarm! Gün verildi çok kuvvetli geliyor

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok il için alarm! Gün verildi çok kuvvetli geliyor

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok il için alarm! Gün verildi çok kuvvetli geliyor

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.