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Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için flaş uyarı! Bu tarihlere dikkat: Kuvvetli yağacak
Giriş Tarihi: 16.02.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
10:28
Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için flaş uyarı! Bu tarihlere dikkat: Kuvvetli yağacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; İstanbul'un da aralarında olduğu birçok ilde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki hangi illerde sağanak yağış bekleniyor, kaç gün sürecek? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...