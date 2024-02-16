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Haberler Yaşam Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için flaş uyarı! Bu tarihlere dikkat: Kuvvetli yağacak
Giriş Tarihi: 16.02.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 10:28

Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için flaş uyarı! Bu tarihlere dikkat: Kuvvetli yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; İstanbul'un da aralarında olduğu birçok ilde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki hangi illerde sağanak yağış bekleniyor, kaç gün sürecek? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok il için flaş uyarı! Bu tarihlere dikkat: Kuvvetli yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; önümüzdeki 5 gün boyunca İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusu için çığ uyarısı yapıldı. Peki hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok il için flaş uyarı! Bu tarihlere dikkat: Kuvvetli yağacak

BAZI İLLER İÇİN KAR VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Artvin, Erzurum ve Iğdır çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Bolu'nun yüksek kesimleri ile Erzurum, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok il için flaş uyarı! Bu tarihlere dikkat: Kuvvetli yağacak

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok il için flaş uyarı! Bu tarihlere dikkat: Kuvvetli yağacak

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok il için flaş uyarı! Bu tarihlere dikkat: Kuvvetli yağacak

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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